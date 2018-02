Vice-présidence BCE: le ministre de l'Economie espagnol candidat

L'Espagne a annoncé mercredi avoir proposé son ministre de l'Economie Luis de Guindos comme candidat à la vice-présidence de la Banque centrale européenne (BCE)."Le gouvernement espagnol a décidé de présenter Luis de Guindos comme candidat à la vice-présidence de la BCE", indique-t-il dans un communiqué publié le jour de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, qui peuvent encore être présentées jusqu'à 16H00 GMT.Ancien de Lehman Brothers, Luis de Guindos, 58 ans, est à la tête du ministère espagnol de l'Economie depuis 2011, date du retour de la droite au pouvoir en Espagne.Le seul autre candidat déclaré officiellement pour l'instant est le gouverneur de la banque d'Irlande Philipp Lane.La décision finale sera prise lors du conseil européen des 22-23 mars, mais l'Eurogroupe annoncera dès le 19 mars le nom du candidat qu'il propose, explique le communiqué espagnol.M. de Guindos s'est dit à plusieurs reprises "convaincu" que l'Espagne obtiendrait ce poste, avant que sa candidature soit officiellement annoncée.En 2015, le ministre espagnol avait convoité la tête de l'Eurogroupe, sans succès face à Jeroen Dijsselbloem, et son nom avait circulé à nouveau pour lui succéder fin 2017 mais il ne s'était pas porté candidat.Le renouvellement du poste de vice-président ouvre le bal des tractations pour le renouvellement de postes clés à la BCE, dont son président, Mario Draghi, qui doit quitter son poste le 31 octobre 2019.Parmi ses successeurs potentiels, l'Allemand Jens Weidmann, patron de la Bundesbank et ancien conseiller de la chancelière Angela Merkel et le Français François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France.En Espagne, Luis de Guindos a orchestré la cure d'austérité historique administrée à son pays après le sauvetage européen du secteur bancaire en 2012, qui a coûté plus de 40 milliards d'euros.Né le 16 janvier 1960 à Madrid, ce diplomé en économie a notamment dirigé la société de consultants financiers AB Asesores, avant de travailler au ministère des Finances à partir de 1996, jusqu'à devenir secrétaire d'Etat à l'Economie de 2002 à 2004 dans le gouvernement de Jose Maria Aznar.Après l'arrivée des socialistes au pouvoir en 2004, Luis de Guindos retourne dans le secteur privé, comme président, pour l'Espagne et le Portugal, de Lehman Brothers entre 2006 et 2008, avant la faillite de la banque, étouffée par le scandale des "subprime", prêts à risque non remboursés.(©AFP / 07 février 2018 11h04)