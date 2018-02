Madrid - L'Espagne a proposé mercredi pour être candidat à la vice-présidence de la Banque centrale européenne (BCE) son ministre de l'Economie Luis de Guindos, qui s'est dit "convaincu" d'avoir les appuis suffisants pour être choisi face à l'Irlandais Philip Lane.Dans un communiqué diffusé le jour de la date-limite fixée pour le dépôt des candidatures, le gouvernement espagnol annonce qu'il a "décidé de présenter Luis de Guindos pour être candidat à la vice-présidence de la BCE".Ancien de la banque Lehman Brothers, Luis de Guindos, 58 ans, est à la tête du ministère espagnol de l'Economie depuis 2011, date du retour de la droite au pouvoir en Espagne."Je suis convaincu que nous avons beaucoup d'appuis et que l'Espagne va obtenir ce poste", a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse, mettant en avant sa qualité de "plus ancien membre de l'Eurogroupe", le rassemblement des ministres des Finances de la zone euro.Le seul autre candidat officiellement déclaré est le gouverneur de la banque d'Irlande Philip Lane.La décision finale sera prise le 22 mars au cours d'un Conseil européen, mais l'Eurogroupe discutera dès le 19 février des deux candidats à la succession du Portugais Vitor Constancio, qui arrive au terme de son mandat de huit ans.Les ministres des Finances de l'ensemble de l'UE désigneront le lendemain le postulant qu'ils recommandent officiellement."Tous deux sont d'excellents candidats et je salue l'initiative des deux pays de rendre publique leur candidature", a commenté mercredi soir le président de l'Eurogroupe, Mario Centeno, dans un communiqué.En 2015, Luis de Guindos avait convoité la tête de l'Eurogroupe sans succès face à Jeroen Dijsselbloem, et son nom avait circulé à nouveau pour lui succéder fin 2017 mais il ne s'était pas porté candidat.Le Parti socialiste espagnol a annoncé qu'il ne soutenait pas sa candidature, critiquant son profil "politique" et plaidant pour la nomination d'une femme à ce poste."L'important est que la personne choisie défende l'indépendance et le professionnalisme de la BCE. Je l'ai fait en tant que ministre et je continuerai à le faire si je suis nommé", a rétorqué M. de Guindos.La désignation du vice-président ouvre le bal des tractations pour le renouvellement de postes clés à la BCE, dont son président Mario Draghi qui doit quitter sa place le 31 octobre 2019.Parmi ses successeurs potentiels, l'Allemand Jens Weidmann, le patron de la Bundesbank et ancien conseiller de la chancelière Angela Merkel, et le Français François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France.En Espagne, Luis de Guindos a orchestré la cure d'austérité historique administrée à son pays après le sauvetage européen du secteur bancaire en 2012, qui a coûté plus de 40 milliards d'euros.Né le 16 janvier 1960 à Madrid, ce diplômé en économie a notamment dirigé la société de consultants financiers AB Asesores, avant de travailler au ministère des Finances à partir de 1996, jusqu'à être secrétaire d'Etat à l'Economie de 2002 à 2004 dans le gouvernement de Jose Maria Aznar.Après l'arrivée des socialistes au pouvoir en 2004, Luis de Guindos retourne dans le secteur privé, en tant que président, pour l'Espagne et le Portugal, de Lehman Brothers entre 2006 et 2008, avant la faillite de cette banque, étouffée par le scandale des "subprime", prêts à risque non remboursés."Luis de Guindos est un homme de grande qualité. C'est un ministre des Finances avec qui j'ai toujours très bien travaillé", a déclaré mercredi le commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici.Poids-lourd du gouvernement espagnol, considéré comme l'un des ministres les plus compétents, M. de Guindos a précisé qu'il démissionnerait "immédiatement" s'il était choisi.Mariano Rajoy se retrouverait alors face à un remaniement gouvernemental délicat, le budget 2018 n'ayant toujours pas été approuvé, notamment en raison de la crise politique en Catalogne.(©AFP / 07 février 2018 18h21)