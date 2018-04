Vidéo sur le site des impôts: aucun risque pour les données fiscales des usagers (Bercy)

GOOGLE

Paris - La vidéo qui présente la réforme du prélèvement à la source sur le site impots.gouv.fr, hébergée sur YouTube, ne présente aucun risque pour la confidentialité des données fiscales des usagers, a assuré mardi Bercy après des inquiétudes exprimées par certains internautes.La Direction générale des finances publiques (DGFIP) a mis en ligne une vidéo présentant le prélèvement à la source, qui doit être visionnée obligatoirement avant de pouvoir déclarer ses impôts.Selon plusieurs médias, cela offre la possibilité au géant du numérique Google, propriétaire de YouTube, de recueillir et de croiser un grand nombre de données sur les internautes."De nombreux sites gouvernementaux utilisent des plate-formes externes de type Facebook, Youtube et Twitter, car ce sont des plate-formes populaires, largement utilisées par un grand nombre d'internautes, qui permettent de diffuser largement une information", se justifie la DGFIP dans un communiqué."Nous tenons à rappeler l'extrême vigilance de l'administration fiscale en la matière et rassurer chacun: il n'y a aucun risque de confidentialité sur les données fiscales des usagers dans l'utilisation qui est faite de ces plate-formes sociales", ajoute-t-elle.L'administration indique par ailleurs que les sites gouvernementaux utilisent les "cookies", ces fichiers invisibles qui se greffent sur un ordinateur pour capter des données personnelles, "à des fins de mesures d'audience uniquement". "L'utilisation de ces cookies n'implique strictement aucune transmission d'informations fiscales personnelles", assure-t-elle.edy/lgo/fka/pb(©AFP / 17 avril 2018 16h31)