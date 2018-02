Vietnam: 4 ans de prison pour l'auteur d'un blog critique du gouvernement

Hanoï - Un blogueur vietnamien a été condamné à quatre ans de prison pour "propagande anti-étatique", selon les médias officiels de ce pays communiste, qui ne cesse de durcir sa répression contre les opposants.Ho Van Hai, médecin de 54 ans, a été arrêté en novembre 2016 pour une série de blogs critiquant le gouvernement."Sur les 75 articles mis en ligne et stockés dans l'ordinateur de Hai, les autorités ont identifié 36 articles qui violaient les lois sur l'utilisation d'internet", a expliqué le site internet VnExpress après un procès d'une journée à Ho Chi Minh-Ville.Hai est également accusé d'avoir appelé à des manifestations publiques contre le géant taïwanais de l'acier, Formosa, responsable d'une immense pollution marine dans le centre du Vietnam en 2016.Il est le quatrième dissident condamné en une semaine.Le Vietnam, pays à parti unique, jette régulièrement ses opposants derrière les barreaux mais l'année 2017 a été particulièrement sombre.Au moins 24 activistes ont été condamnés l'année dernière, et 28 autres ont été arrêtés, selon Human Rights Watch. Ils ont rejoint des dizaines de dissidents déjà emprisonnés.Le gouvernement du Vietnam est accusé de multiplier les arrestations et condamnations depuis l'arrivée au pouvoir en 2016 d'un nouvel exécutif conservateur.L'ambassade des Etats-Unis au Vietnam a exprimé vendredi sa préoccupation, affirmant dans un communiqué "soutenir le droit du peuple d'exprimer librement ses opinions"."Nous appelons le Vietnam à libérer immédiatement ces individus et tous les autres prisonniers de conscience, et à autoriser chacun au Vietnam à exprimer pacifiquement ses opinions politiques sans crainte de représailles", ajoute l'ambassade.Les médias indépendants sont interdits au Vietnam et le gouvernement a décidé d'exercer un contrôle plus rigoureux sur internet, dans la mesure où les voies dissidentes s'expriment désormais sur les réseaux sociaux.Quelque 10.000 nouveaux cyber-inspecteurs ont été déployés récemment pour combattre les "mauvaises opinions" et la propagande anti-étatique sur internet.(©AFP / 02 février 2018 11h30)