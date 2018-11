Vietnam: de hauts responsables condamnés dans un réseau de paris de 420 M USD

Hanoï - Des dizaines de personnes, dont deux anciens officiers de police, ont été condamnées vendredi au Vietnam pour corruption après le démantèlement d'un réseau de paris en ligne qui porte sur 420 millions de dollars.Il s'agit du plus important réseau d'escroquerie en ligne jamais découvert au Vietnam, un pays communiste où la plupart des jeux de paris sont interdits pour les locaux, ce qui laisse la place à un secteur des paris en ligne illégaux florissant.Après un procès qui s'est tenu pendant trois semaines sous haute sécurité dans la province de Phu Tho (nord), 91 personnes ont été condamnées dans cette affaire de paris à des peines allant de l'amende à la prison ferme, avec également des assignations à résidence.Nguyen Thanh Hoa, ancien chef du département des hautes-technologies au sein du ministère de l'Intérieur vietnamien (MPS), a été condamné à la sentence la plus sévère.A 60 ans, il écoppe de 10 ans de prison pour "abus de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions officielles," selon l'agence officielle d'information vietnamienne.Le département des hautes-technologies dont il était en charge était précisément responsable de réprimer les activités illégales sur internet, notamment les paris, interdits au Vietnam.Avant son arrestation en mars, cet officier aujourd'hui déchu s'était fait connaître lorsqu'il avait fait fermer en 2012 des centaines de sites liés aux paris illégaux sur les matches de football, une passion nationale au Vietnam.Son complice Phan Van Vinh, l'ancien responsable de la police au sein du très puissant MPS, a été condamné à 9 ans de prison pour le même chef d'accusation.A 63 ans, il n'était pas présent au tribunal vendredi après-midi pour raisons médicales, selon la même source.Messieurs Vinh et Hoa rejoignent des dizaines d'hommes d'affaires et responsables politiques déjà condamnés depuis le début en 2016 dans le cadre d'une campagne anticorruption des autorités, qui cache des motivations politiques d'après les observateurs.Le Vietnam reste l'un des pays les plus corrompus, classé 107ème sur 180 par Transparency International, derrière la Thailande et l'Indonésie.Cependant, le régime avait annoncé l'an dernier qu'il assouplirait les règles sur les paris sportifs et ouvrirait quelques casinos-tests.(©AFP / 30 novembre 2018 15h36)