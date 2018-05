Vifor-Fresenius s'offre des droits sur un traitement du prurit

Zurich (awp) - Vifor Pharma et Fresenius Medical Care ont conclut un accord de développement et de licence avec la société biopharmaceutique américaine Cara Therapeutics. La coentreprise Vifor Fresenius medical care renal pharma (VFMCRP) développera et commercialisera ainsi les injections de CR845/difelikefalin pour le traitement du prurit associé à l'insuffisance rénale chronique, a annoncé mercredi Vifor Pharma.Les droits de développement et de commercialisation acquis par VFMCRP concernent le monde entier, à l'exception des Etats-Unis, du Japon et de la Corée du Sud.Le CR845 pour le traitement du prurit associé à l'insuffisance rénale chronique (CKD-aP) est actuellement en phase de développement et a reçu un statut de percée thérapeutique par l'agence américaine du médicament (FDA)en juin 2017. Si le médicament est homologué, il s'agira du premier traitement pour cette indication hors du Japon.VFMCRP s'est également assuré d'un droit prioritaire pour des négociations en vue de l'utilisation des injections de CR845 pour traiter les douleurs post-opératoires (toujours à l'exception des Etats-Unis, du Japon et de la Corée du Sud), une indication pour laquelle une étude de phase III a été entamée en septembre 2015.Selon les termes de l'accord, Cara recevra un paiement initial de 50 millions de dollars en liquide et un investissements de 20 millions dans le capital de l'entreprise. Cara pourra recevoir des versements additionnels pour les étapes franchies aux niveaux réglementaire et commercial, ainsi que des commissions sur le produit des ventes.Cara conserve les droits de développement et de commercialisation du CR845 dans le traitement du CKD-aP aux Etats-Unis.ol/jh(AWP / 23.05.2018 07h46)