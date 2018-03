Vifor Pharma: Jacques Theurillat proposé pour le conseil d'administration

Zurich (awp) - Le conseil d'administration du laboratoire saint-gallois Vifor Pharma prévoit de proposer le 15 mai en assemblée générale l'intégration en son sein de Jacques Theurillat, en remplacement de Marc de Garidel. Ce dernier a été promu à la tête de la société biopharmaceutique américaine Corvidia Therapeutics, explique un communiqué publié jeudi.Tous les autres membres de l'organe de surveillance brigueront un nouveau mandat. De nationalité suisse, M. Theurillat a notamment dirigé les fonds d'investissement Ares Life Sciences et Albea Pharmaceuticals. Il a aussi occupé le poste de directeur financier (CFO) de feu Serono, désormais intégré au sein du mastodonte allemand Merck KGaA et occupe encore les places de partenaire du fonds Sofinnova Crossover et d'administrateur auprès de Purdue/Mundipharma, CNH Industrial et ADC Therapeutics.jh/lk(AWP / 29.03.2018 07h42)