Vifor Pharma: l'EMA examinera la demande de commercialisation d'Avacopan

(avec cours de clôture)Zurich (awp) - Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (VFMCRP) et ChemoCentryx ont obtenu de l'Agence européenne des médicaments (EMA) un examen d'Avacopan en vue d'une homologation commerciale conditionnelle. Le médicament sera étudié par le régulateur pour le traitement des patients souffrant de vascularites associées aux Anca, une forme d'anticorps, ont précisé les deux entreprises jeudi.La décision de l'EMA est une étape importante dans la collaboration de ChemoCentryx et VFMCRP sur la santé des reins. ChemoCentryx recevra par conséquent un paiement d'étape, précise le communiqué.Administré par voie orale, Avacopan est un inhibiteur sélectif et est actuellement en phase finale de développement clinique pour soigner les maladies orphelines et rares des reins, dont la vascularite associée aux Anca, anticorps anti-cytoplasme des neutrophiles.Fondée en 2010, Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (VFMCRP) est une co-entreprise de Vifor Pharma, qui détient 55% des parts, et du groupe Fresenius Medical Care, qui possède les 45% restants. La société développe et commercialise des thérapies pour améliorer la vie des patients atteint de maladies rénales chroniques.L'homologation commerciale conditionnelle est un statut spécifique de l'EMA pour les médicaments répondant à des besoins médicaux demeurés jusque là sans réponse. Les avantages d'une disponibilité immédiate dépassent les risques liés à des données moins importantes que normalement requis.SOLIDE POTENTIEL À LONG TERMEVifor Pharma a également annoncé l'homologation de Veltassa en Suisse, après l'avoir obtenue aux Etats-Unis en 2015 et pour l'Union européenne en 2017.ChemoCentryx détient les droits de commercialisation pour la Chine et les Etats-Unis, tandis que VFMCRP aura ceux des autres pays, rappellent les analystes de Neue Helvetische Bank. Ils jugent que la stratégie de Vifor est cohérente et que la société dispose d'un solide potentiel à long terme, même si le chemin prendra du temps. Le potentiel est prometteur mais non sans risque et le titre est à recommander aux investisseurs pouvant s'accommoder d'une certaine volatilité, concluent-ils.Du côté de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), on estime que le succès de la collaboration de Vifor avec ChemoCentryx est un prérequis essentiel à la poursuite de la progression du titre.A la Bourse, l'action Vifor a fini en hausse de 0,8% à 130,00 CHF, dans un SLI en hausse de 0,58%.ol/al(AWP / 04.01.2018 17h46)