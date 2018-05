Vifor Pharma obtient une nouvelle homologation pour le Veltassa aux Etats-Unis

Zurich (awp) - L'Agence américaine du médicament (FDA) a octroyé une extension d'homologation pour le Veltassa (patiromer), un médicament du laboratoire saint-gallois Vifor Pharma. Cette nouvelle autorisation concerne le traitement de patients atteints de hyperkaliémie, soit présentant des niveaux élevés de potassium dans le sang, indique mardi la société pharmaceutique.La prise orale de Veltassa est désormais autorisée avec ou sans nourriture, précise le communiqué. La FDA a pris sa décision sur la base de l'étude clinique de phase IV Tourmaline.Les niveaux de potassium ont baissé chez les patients traités dans la ciblé visée de 3,8 to 5,0 équivalent-gramme de calcium par litre de sérum sanguin, indépendamment de la consommation de nourriture, selon les résultats de ces récherches.Veltassa a été développé par la société de biotechnologie américaine Relypsa, propriété de Vifor Pharma depuis 2016. Il est homologué contre hyperkaliémie aux Etats-Unis depuis 2015 et a été approuvé dans l'Union européenne et d'autres pays du Vieux continent dont la Suisse.De nouvelles applications sont prévues pour ce produit.fr/jh(AWP / 08.05.2018 07h29)