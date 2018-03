Vifor enregistre une hausse du bénéfice net annuel

(ajoute prévisions 2018 et détails sur produits)Zurich (awp) - Le groupe pharmaceutique Vifor Pharma a vu son bénéfice net après minoritaires presque multiplié par quatre à 1,24 mrd CHF en 2017, dopé par des ventes d'activités. Pour cette année, l'entreprise issue de la scission de Galenica en deux entités distinctes, présentant pour la première fois ses chiffres annuels, prévoit une nette amélioration du chiffre d'affaires et de son bénéfice brut d'exploitation (Ebitda), a-t-elle annoncé jeudi.Sur l'exercice écoulé, l'Ebitda rapporté a diminué d'environ 13% à 280 mio CHF. Sans tenir compte des frais générés par le lancement du produit phare Veltassa, cet indicateur a progressé de 17,7% à 511,8 mio, précise le communiqué.Le bénéfice opérationnel (Ebit) a quant à lui chuté de 44% à 134,3 mio CHF contre 236,4 mio il y a un an. Le chiffre d'affaires pour sa part s'est inscrit à 1,34 mrd, en hausse de 15,2% sur un an.A l'exception du chiffre d'affaires qui est conforme aux attentes, les bénéfices opérationnels sont supérieurs au consensus AWP.Pour 2018, le nouveau groupe vise une progression de 20% de l'Ebitda et de 10% du chiffre d'affaires.Le médicament principal du groupe Veltassa, lancé en 2017 en Grande-Bretagne, en Norvège et au Danemark, devrait être introduit dans les autres pays européens en 2018 et 2019. L'autorité du médicament européen (EMA) avait octroyé une homologation pour ce produit en 2017.Vifor Pharma prévoit aussi de céder les droits japonais de Veltassa et de CCX140 en 2018 et de conclure un accord de licence cette année.Pour 2020, l'entreprise a confirmé ses objectifs. D'ici deux ans, le chiffre d'affaires devrait dépasser les 2 mrd CHF et l'Ebitda afficher un montant de trois chiffres en millions. Et à partir de cette échéance, Vifor espère distribuer 35% du bénéfice net sous forme de dividende, selon le communiqué.lk/rp/al(AWP / 15.03.2018 07h32)