Villars Holding: ventes en hausse en 2017, gains dopés par la vente d'Alvi-Shop

Fribourg (awp) - Villars Holding a bouclé l'année 2017 sur un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 13,3% à 89,9 mio CHF, porté par la performance de Restoshop. La vente au groupe Coop de sa participation de 50% dans la coentreprise Alvi-Shop - exploitant les magasins Aperto - a multiplié par plus de neuf le bénéfice net. Les actionnaires se verront proposer le versement d'un dividende extraordinaire de 30 francs et un dividende brut ordinaire de 8 francs par nominative au titre de l'exercice écoulé, indique le groupe fribourgeois mardi soir dans un communiqué.La progression des ventes est essentiellement le fruit de la bonne performance de la principale société du groupe, Restoshop, dont le chiffre d'affaires a bondi de 21,6% à 64,7 millions de francs. La majorité des magasins et bars a connu une forte augmentation des recettes, alors que les ventes de carburant ont augmenté de façon plus modeste.La société Pause-Café a quant à elle vu son chiffre d'affaires se contracter de 4,1% à 15,4 millions de francs, un résultat qualifié de "médiocre" par Villars Holding, qui l'attribue à la force du commerce en ligne et du tourisme d'achat "qui continuent d'impacter la fréquentation des centres commerciaux".Le chiffre d'affaires de la société boulangère s'est également empêtré de 2,7% à 10,1 millions de francs. L'entreprise espère redresser la barre avec l'ouverture fin novembre 2017 à Givisiez de la première boulangerie-tea-room-drive de Suisse romande. Un nouveau laboratoire de production a également été mis en fonction en juillet.Le résultat d'exploitation consolidé (Ebit) à l'échelle du groupe s'est étoffé de 2,7% pour atteindre 2,4 millions de francs et le bénéfice net s'est établi à 28,6 millions grâce à la cession de la participation dans Alvi-Shop.En plus du dividende ordinaire de 8 francs, un "bonus" de 30 francs par nominative sera proposé lors de la prochaine assemblée générale. La direction du groupe dit vouloir ainsi "partager avec (ses) actionnaires le bénéfice extraordinaire réalisé avec ce désinvestissement malgré un résultat opérationnel peu satisfaisant".Pour l'exercice en cours, le groupe anticipe une légère croissance - non spécifiée - de son chiffre d'affaires, grâce à l'ouverture des nouveaux points de vente en 2017 ainsi que ceux prévus en 2018, notamment l'exploitation en partenariat avec McDonald's Suisse de deux magasins sur des aires autoroutières.buc/rp(AWP / 17.04.2018 19h20)