Villars: le directeur général Stephan Buchser s'en va

Zurich (awp) - Le directeur général (CEO) de Villars Holding a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière et il quittera l'entreprise au 31 mars prochain pour devenir directeur général de Villars Maître Chocolatier. Ce départ a motivé le conseil d'administration à miser sur la relève interne et à adopter une nouvelle structure de direction qui sera opérationnelle dès le 1er mars prochain, a précisé la société mardi soir.La direction du groupe sera composée de quatre membres: Laurence Stephan, auparavant assistante de direction, dirigera la société Arte Panis. Christa Da Silva, jusqu'ici cheffe de projet, dirigera le département "Expansion et support opérationnel". Thomas Lentes continuera de diriger Restoshop, comme il le fait depuis 2010.Pause-Café sera confié à Michael Wegmüller, qui complétera aussi la direction en tant que directeur financier (CFO), poste qu'il occupe depuis septembre 2011.rp/rp/lk(AWP / 23.01.2018 19h10)