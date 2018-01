Viol des sanctions américaines contre l'Iran: un banquier turc condamné

New York - Un banquier turc a été condamné mercredi à New York pour le blanchiment de milliards de dollars pour le compte de l'Iran, après un procès au cours duquel le président turc Recep Tayyip Erdogan a été accusé d'avoir approuvé l'opération.Mehmet Atilla, 47 ans, ex-directeur général adjoint de la banque publique turque Halkbank, a été jugé coupable de fraude bancaire et de conspiration dans une affaire qui a tendu les relations entre Washington et Istanbul.L'homme d'affaires turco-iranien Reza Zarrab, 34 ans, au centre de ce procès explosif sur le contournement des sanctions américaines contre l'Iran, a témoigné contre M. Atilla et impliqué M. Erdogan et des ministres du gouvernement turc.Le procureur en charge du dossier, Joon Kim, a estimé que l'affaire était un avertissement à quiconque viole les sanctions américaines."Les banques étrangères et les banquiers ont le choix: vous pouvez choisir volontairement d'aider l'Iran et d'autres pays sanctionnés à se soustraire à la loi américaine, ou vous pouvez choisir de faire partie de la communauté bancaire internationale en dollars américains. Mais vous ne pouvez pas faire les deux", a-t-il déclaré dans un communiqué."Si vous mentez de manière répétée aux fonctionnaires du Trésor américain et fabriquez des faux documents - le tout dans le cadre d'un plan secret pour faire échapper des milliards de dollars de l'argent du pétrole iranien aux sanctions américaines - comme Atilla l'a fait, alors vous devez être prêts à en payer les conséquences."La sentence de Mehmet Atilla sera fixée le 11 avril prochain, selon le communiqué du procureur.L'affaire repose en grande partie sur le témoignage de Reza Zarrab, qui a plaidé coupable et accepté de coopérer avec la justice américaine en octobre dernier, au grand dam du gouvernement turc qui avait tout fait pour éviter ce déballage, qualifiant toute la procédure de "complot" manigancé par l'opposant Fethullah Gülen, qui vit aux Etats-Unis.Au cours de plus de trois semaines d'audiences suivies avec passion en Turquie, M. Zarrab a décrit en détail la mise en place, à partir de 2012, d'un juteux trafic entre l'Iran, la Turquie et Dubaï qui lui aurait rapporté, de son propre aveu, quelque 150 millions de dollars.Il a raconté comment il avait reçu l'aide du ministre de l'Economie d'alors, Zafer Caglayan, et du directeur général de la banque, Suleyman Aslan, moyennant des millions d'euros de pots-de-vin.Il a aussi incriminé le président turc Recep Tayyip Ergodan, laissant entendre que l'homme fort de Turquie, alors Premier ministre, savait tout de ce système.M. Erdogan a rejeté à plusieurs reprises ces allégations, affirmant que la Turquie ne violait pas l'embargo américain sur l'Iran et que cette affaire était montée par ses rivaux politiques."L'affaire n'est pas un complot contre l'Amérique, c'est un complot contre la Turquie", a déclaré M. Erdogan dans un discours prononcé le 5 décembre."Cela n'a rien à voir avec le droit, la justice ou le commerce, c'est un spectacle acrobatique", a-t-il déclaré.(©AFP / 03 janvier 2018 23h10)