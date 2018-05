Viola Llewellyn, entrepreneuse: "l'Afrique est une destination viable pour des investissements"

MICROSOFT

Paris - Viola Llewellyn, une entrepreneuse britannique de 52 ans interrogée par l'AFP au salon Vivatech, ne cache pas sa fierté d'avoir réussi à convaincre des investisseurs de la pertinence du financement de petites entreprises en Afrique.Sa start-up Ovamba Solutions, fondée il y a cinq ans, est une "fintech" spécialisée dans les financements à court terme en Afrique, notamment pour les agriculteurs qui exportent des matières premières telles que le café ou le chocolat. L'entreprise, enregistrée aux Etats-Unis, emploie aujourd'hui une cinquantaine de personnes, principalement au Cameroun et en Inde.Question: Quels défis avez-vous dû relever pour créer Ovamba?Réponse: Expliquer que l'Afrique est une destination viable pour des investissements, d'abord. J'ai tout entendu: "c'est trop risqué, c'est trop instable, c'est corrompu, les Africains ne comprennent pas les affaires, ils ne sont pas capables d'une telle croissance, il ne savent pas comment rembourser l'argent, on n'a pas les données nécessaires..."J'ai passé beaucoup de temps avec des hommes d'affaires de Wall Street qui voient le risque en Afrique comme une problématique unique, identique sur tout cet immense continent. Les gens nous comparaient sans cesse à M-pesa (portefeuille sur téléphone mobile) parce que c'est la seule "fintech" africaine qu'ils connaissent.Nous avons dû construire une entreprise dans le vide, il n'existait rien de similaire. D'un point de vue opérationnel, les clients ont représenté un gros défi aussi. Surtout en Afrique francophone, où beaucoup ne comprennent pas ce qu'est l'investissement bancaire. Il n'y a pas les bonnes lois en place, les pays disent qu'ils sont "ouverts aux affaires", mais ce n'est pas vrai dans la réalité.Q: Comment avez-vous surmonté ces obstacles?R: J'ai expliqué qu'il y avait des opportunités. Aller chercher les données dont nous manquons par exemple. L'une des raisons de notre succès, c'est que nous prenons le temps de calibrer les entreprises africaines, de comprendre leur fonctionnement culturel et économique au lieu d'arriver en plaquant un modèle du risque venu de l'extérieur.Il y a beaucoup de liquide sur le continent africain, mais il ne circule pas très bien parce que l'écosystème est sous-développé. Donc il existe une opportunité non seulement de créer une start-up, mais surtout de construire l'écosystème pour que toutes les entreprises prospèrent.Le secteur informel est souvent mal compris aussi, et c'est pour avoir accès à ce secteur que nous avons créé des "chatbots" (robots conversationnels) dans différentes langues, pour atteindre des individus qui ne nous parleraient pas sinon.Nous avons une dizaine de langues déjà disponibles, et nous voulons en ajouter 2.000. Le projet est récent, on l'a construit l'année dernière grâce à un partenariat avec Microsoft, mais on va de plus vite. C'est très important, parce que les meilleures technologies ne servent à rien si on ne peut pas communiquer. Désormais nos clients peuvent s'adresser à nous pour demander des conseils ou des financements dans leur propre langue.Q: Qu'est-ce qui vous a poussé à fonder Ovamba?R: Mon partenaire en affaires, qui vient de la Jamaïque, m'a expliqué que l'Afrique, ça allait être énorme. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque. Je suis née à Londres de parents camerounais, et comme la plupart des gens de la diaspora, j'étais dans une vie occidentale confortable, et l'Afrique représentait un continent avec beaucoup de problèmes. Mais ces problèmes sont aussi des opportunités.J'ai réalisé qu'en fait j'étais bien placée pour me lancer dans une telle aventure. J'ai beaucoup d'expérience dans la finance alternative, j'ai longtemps été la seule femme noire à travailler dans un environnement essentiellement blanc et masculin, j'ai l'habitude de surmonter ce genre de défi et d'être là où les gens pensent que je n'ai pas ma place. J'ai beaucoup d'amis dans différents pays africains. Et les problèmes africains sont les mêmes que partout ailleurs: Où vais-je trouver de l'argent pour ma boîte? Comment vais-je pouvoir payer les études de mes enfants? Comment vais-je financer ma retraite ou des améliorations pour ma maison? C'est là qu'Ovamba intervient: nous sommes un moteur de croissance pour la classe moyenne africaine.juj/soe/eb(©AFP / 25 mai 2018 14h06)