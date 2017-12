Violations du cessez-le-feu en Ukraine: Macron et Merkel appellent les parties à "prendre leurs responsabilités"

Emmanuel Macron et Angela Merkel ont appelé samedi les parties, face à l'accroissement "récent et inacceptable des violations du cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine", à "prendre leurs responsabilités" et "mettre en oeuvre le plus tôt possible" les accords, selon un communiqué diffusé par l'Elysée."Réaffirmant leur soutien au plein respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine", le président français et la chancelière allemande "soulignent qu’il n’y a pas d’autre solution qu'un règlement exclusivement pacifique du conflit" et "réaffirment leur attachement à la mise en œuvre intégrale des accords de Minsk".(©AFP / 23 décembre 2017 12h21)