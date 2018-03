Viseca rend possible le paiement sans contact avec des wearables

Fitbit (modèle « Ionic» ) et Garmin (modèles « Vivoactive 3» , « Forerunner 645» , « Forerunner 645 Music» ). Les modèles sont dotés des fonctions de paiement Fitbit Pay™ et Garmin Pay™ , qui permettent aux titulaires de carte privée Viseca de payer sans contact non seulement en Suisse, mais aussi dans le monde entier. Fitbit Pay ™ et Garmin Pay ™ sont également compatibles avec les cartes de débit récemment lancées Debit Mastercard et Mastercard Flex (combinant une fonction de débit et de crédit sur la même carte), qui peuvent être utilisées en ligne partout dans le monde. Les solutions de paiement mobile Fitbit Pay™ et Garmin Pay™ permettent aux clients passionnés de fitness de payer leurs achats en un tournemain sans portemonnaie ni smartphone, partout où le paiement sans contact est proposé via la technologie Near Field Communication (NFC). Nos clients ont simplement besoin d'une carte de paiement de Viseca et de VisecaOne, le service numérique accessible via la VisecaOne App ou sur le portail Web.

Zurich, le 20 mars 2018 - Viseca Card Services SA, qui émet des cartes de paiement pour les banques actionnaires et partenaires du Groupe Aduno, propose désormais le paiement sans contact avec les montres intelligentesAu vu du nombre de plus en plus grand de personnes qui utilisent des bracelets connectés de fitness pour suivre leurs activités sportives et échanger des données numériques via l'Internet des choses (Internet of Things, IoT), Fitbit et Garmin ont décidé de proposer des wearables avec fonction de paiement. Le paiement mobile est rendu possible par la «tokenisation», processus par lequel les données de la carte sont enregistrées sous forme cryptée dans le wearable, dans notre cas une montre intelligente. Les technologies de cryptage de Mastercard et Visa forment la base du paiement avec Fitbit Pay™ et Garmin. Les informations de la carte sont ainsi remplacées par un caractère de remplacement numérique unique («token»). Celui-ci est utilisé pour le paiement - sans transmettre les informations sensibles du titulaire de la carte. Seuls Mastercard et Visa peuvent décrypter le token afin de vérifier les informations pour l'achat. Le paiement avec Fitbit Pay™ et Garmin Pay™ est simple, mais aussi sûr: les données de la carte sont cryptées et ne sont ni enregistrées, ni transmises. La «tokenization» est une technique de sécurisation des paiements déjà utilisée pour un large éventail d'appareils en réseau (IoT) comme les voitures ou les appareils ménagers.Viseca permet aux banques actionnaires et partenaires du Groupe Aduno de proposer à leurs clients une nouvelle possibilité de paiement avec les wearables. Le paiement se fait en tournemain, ou plutôt un tour de poignet, ce qui étend les possibilités de paiement et couvre aussi la demande de modes de paiement faciles à utiliser dans le domaine du fitness. Le sport, le fitness et les achats en toute simplicité se combinent ainsi parfaitement. Grâce à VisecaOne, le service numérique de Viseca, les clients peuvent à tout moment, partout et très facilement garder une vue d'ensemble de leurs dépenses actuelles ou du montant restant à leur disposition, et accéder à d'autres fonctions utiles dans la VisecaOne App ou sur le portail Web. En outre, ils collectent des points bonus surprize à chaque achat. Pour en savoir plus: www.visecaone.ch Pour payer avec Fitbit Ionic ou l'un des trois modèles de Garmin, la carte de paiement pour client privé de Viseca doit être activée via l'app correspondante de Fitbit ou Garmin. Pour procéder à un paiement simple et sûr, il suffit d'approcher la montre intelligente d'un terminal de paiement sans contact, et la transaction est conclue. Les possibilités de paiement se développent à une vitesse fulgurante actuellement. Que ce soit pour le paiement avec des cartes physiques disposant d'une fonction de débit et de crédit ou avec des appareils mobiles, les terminaux NFC couvrent parfaitement tout le territoire suisse.Fitbit PayTM: www.viseca.ch/fitbit-pay Garmin PayTM: www.viseca.ch/garmin-pay