Visites d'Etat et gros contrats: gare aux effets d'annonces

Paris - Gare aux effets d'annonces: les signatures de contrats commerciaux se chiffrant en milliards d'euros ou de dollars, passage obligé de toute visite de chef d'Etat à l'étranger, recouvrent des accords hétéroclites, et pas toujours contraignants.Le voyage officiel en Chine d'Emmanuel Macron, du 8 au 10 janvier, n'a pas échappé à la règle, même s'il est resté loin des excès d'un Donald Trump - le président américain s'était vanté d'avoir signé pour 250 milliards de dollars de contrats avec des partenaires chinois lors d'une récente visite dans le pays.Le chef d'Etat français a par exemple assisté avec le président chinois Xi Jinping à la signature d'un "mémorandum pour un accord commercial" sur la construction par Areva d'une usine de traitement des combustibles nucléaires usagés."Cela représente un montant de 10 milliards d'euros immédiats, cela sauvera la filière", s'est enthousiasmé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.Chez le groupe français, la tonalité se voulait beaucoup plus prudente: cela représente une "étape importante en vue de la signature d'un contrat en 2018", après dix ans de discussions délicates, mais rien n'est encore joué, a insisté un porte-parole d'Areva.- Des années de discussion -Bien souvent, les chiffres annoncés lors de ces visites officielles sont à manipuler avec précaution.Lors du déplacement effectué en décembre au Qatar par Emmanuel Macron, par exemple, Paris avait annoncé la signature de contrats pour 11,1 milliards d'euros. En comptant par exemple une "lettre d'intention" pour l'achat de véhicules blindés d'un montant allant de 1,5 à 3,2 milliards d'euros.Or une lettre d'intention doit généralement être traduite en protocole d'accord, puis en commande ferme, avant que le contrat n'aboutisse effectivement, ce qui peut prendre des années.En 2014, par exemple, le ministère français de la Défense s'était félicité de la signature d'une lettre d'intention d'achat par le Qatar d'hélicoptères fabriqués par Airbus, pour près de 2 milliards d'euros. Près de quatre ans plus tard, la commande n'a toujours pas été concrétisée.Mais il ne s'agit pas d'une spécificité française, loin de là. Les voyages officiels de la chancelière allemande Angela Merkel en Chine notamment se sont jusqu'ici accompagnés de cérémonies de signatures diverses et variées - y compris au bénéfice du constructeur aéronautique européen Airbus, dont les succès peuvent être revendiqués aussi bien par Paris que par Berlin.- Les 250 milliards de dollars de Trump -Le président américain Donald Trump a lui porté cette pratique à de nouveaux sommets, avec son chiffre de 250 milliards de dollars annoncé lors de sa visite en Chine début novembre 2017.Mais derrière le chiffre rond se mêlaient des dossiers déjà anciens, de simples lettres d'intention ou des accords sans promesse de financement.L'échelonnement des procédures commerciales, ou alors la souscription d'options d'achat, peuvent permettre par ailleurs de décliner une seule transaction en plusieurs communications.Les accords commerciaux entre Paris et New Delhi illustrent particulièrement bien le décalage qui peut exister entre des annonces et leur mise en oeuvre concrète.Exemple: la vente prévue par la France de réacteurs nucléaires à l'Inde.Le premier protocole d'accord a été signé en 2009. Lors d'une visite du président François Hollande en janvier 2016, le groupe EDF et son homologue indien Nuclear Power Corp of India Ltd avaient conclu un protocole de coopération relatif à la construction de six EPR. Début 2018, le chantier n'a toujours pas démarré.L'achat par l'Inde d'avions de chasse Rafale a également tourné au feuilleton.En janvier 2012, New Delhi avait sélectionné l'appareil de Dassault dans le cadre d'un gigantesque appel d'offres. Mais il avait fallu attendre septembre 2016 pour que l'Inde passe finalement commande de 36 Rafale.Au-delà de la teneur commerciale, la signature de ces contrats a surtout une valeur diplomatique et un intérêt de communication politique. Pour Lucie Béraud-Sudreau, chercheuse à l'International Institute for Strategic Studies (IISS) et spécialiste des questions d'exportation d'armement, "cela montre qu'on se bat pour le développement de l'emploi et pour les industries".Même si, confirme-t-elle, une bonne partie de la somme engagée ne se traduit pas toujours par des retombées pour l'économie du pays concerné: "Dans l'effet d'annonce, on ne retient que le chiffre, pas les détails".brb/aue/fka/nas(©AFP / 09 janvier 2018 16h32)