Vitol: Varo Energy prépare une entrée en Bourse à Amsterdam

Zurich (awp) - Varo Energy, qui exploite notamment la raffinerie de Cressier, prévoit d'introduire son titre à la Bourse d'Amsterdam (Euronext Amsterdam) dans les prochaines semaines. L'opération se composera uniquement des actions existantes du groupe, détenues conjointement par Vitol, North Sea et Carlyle, précise un communiqué publié lundi. Le flottant devra représenter 30 à 40% du capital-actions, hors traditionnel option de surallocation de jusqu'à 15%.Varo Energy e enregistré l'an dernier un chiffre d'affaires de 13,4 mrd USD, pour un excédent d'exploitation de 371 mio CHF, en hausse de 13% sur un an.La société détient l'intégralité de la raffinerie de Cressier et près de la moitié de celle de Bayernoil. Son portefeuille comprend encore une usine de bitume, 144 points de distribution de carburant, 232 commerces de détail et 12 postes de soutage.jh/rp(AWP / 19.03.2018 09h45)