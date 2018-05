Vitrine des startups, le salon Vivatech ouvre ses portes à Paris

FACEBOOK

Paris - Le salon international des startups Vivatech a ouvert ses portes jeudi matin à Paris et l'on y attend de grands noms de la technologie mondiale comme le patron de Facebook Mark Zuckerberg ou le directeur général de Microsoft Satya Nadella.Le président français Emmanuel Macron sera présent au salon qui se tient au moment où les critiques montent contre les géants d'internet sur les questions du pillage de données, des fausses informations et de l'évasion fiscale."Ce qui fait le succès d'un grand événement comme Vivatech c'est qu'il y a un mélange entre l'économique et quelque chose d'un peu spectaculaire. On a une vingtaine d'innovations qui seront souvent pour la première fois données à voir", s'est enthousiasmé Pierre Louette, PDG du groupe Les Echos-Le Parisien, co-organisateur du salon avec Publicis, jeudi matin au micro de Radio Classique.L'accent sera mis cette année sur l'Afrique, un continent où les startups sont en pleine expansion, dans le domaine de la téléphonie mobile ou des services financiers notamment."Il y a vingt pavillons pays et un focus sur l'Afrique qui est assez particulier avec 100 startups africaines", a relevé M. Louette.Inspiré du CES, le grand rendez-vous mondial de la technologie à Las Vegas (Etats-Unis), le salon parisien prévoit d'accueillir 1.800 startups exposantes cette année aux côtés de plusieurs grands groupes venus repérer de bonnes idées.Quelque 80.000 visiteurs sont attendus dans ce salon réservé aux professionnels jeudi et vendredi avant d'ouvrir ses portes au grand public samedi, avec notamment un tournoi de robots prévu dans la matinée.pid/tq/nas(©AFP / 24 mai 2018 06h25)