Vivendi a revendu la start-up Radionomy à son fondateur

VIVENDI

Paris - Le géant des médias Vivendi a revendu la plateforme belge de webradio Radionomy à son fondateur Alexandre Saboundjian, trois ans après son acquisition, selon plusieurs sources confirmant les informations de BFMTV.Le groupe de Vincent Bolloré avait acquis 64% de Radionomy en 2015 pour 24 millions d'euros, mais a abandonné l'idée d'intégrer cet actif notamment en raison de risques juridiques, indique BFMTV sur son site mercredi.La cession le 17 août 2017 de cette start-up qui propose aux utilisateurs de créer leur propre webradio, est en effet mentionnée dans le rapport financier annuel de Vivendi publié mi-février.Vivendi avait déjà inscrit dans ses comptes une dépréciation pour écart d'acquisition de 21 millions d'euros pour Radionomy en 2016.La start-up a été finalement revendue à la société MusicMatic, contrôlée par le fondateur de Radionomy Alexandre Saboundjian, a confirmé une source proche à l'AFP."La mayonnaise n'a pas pris" avec la société acquise, a précisé cette source.BFMTV précise aussi que deux mois après le rachat, la major Sony Music a attaqué Radionomy et Alexandre Saboundjian devant un tribunal californien. "Selon la major, Radionomy proposait dans son catalogue des chansons sans en avoir le droit de les exploiter, et donc violait les droits d'auteur", indique le site.Lancée en 2008 par quatre entrepreneurs belges, Radionomy permet aux utilisateurs de créer gratuitement leur propre radio en ligne, en échange de spots publicitaires, et leur fournit les outils pour la diffuser, la promouvoir et la monétiser.Radionomy Group détient également la technologie de lecture en ligne (streaming) Shoutcast ainsi que le lecteur audio Winamp.lgo/ef/eb(©AFP / 21 février 2018 15h47)