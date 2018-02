Vladimir Poutine se dit optimiste pour le gazoduc Nord Stream 2

SEVERSTAL

Moscou - Le président russe Vladimir Poutine s'est dit confiant mercredi quant à la construction de Nord Stream 2, alors que ce gazoduc prévu par Gazprom vers l'Allemagne via la Baltique suscite la controverse au sein de l'Union européenne."Je pense que Nord-Stream 2 sera mis en oeuvre", a déclaré M. Poutine, cité dans un communiqué du Kremlin, lors d'une rencontre avec le président de l'entreprise sidérurgique russe Severstal, qui fournit des gazoducs à Gazprom."Je pense qu'ils (Gazprom, ndlr) mettront en oeuvre d'autres projets majeurs", notamment TurkStream, via la Turquie, qui "bat son plein", a affirmé le président russe.Critiqué au sein de l'UE par les pays de l'Est mais défendu par Berlin, le projet Nord Stream 2 vise à doubler d'ici fin 2019 les capacités de son grand frère Nord Stream 1, et permettre à davantage de gaz russe d'arriver directement en Allemagne, via la mer Baltique, donc sans passer par l'Ukraine.Gazprom justifie sa construction par la croissance attendue de la demande européenne dans les années à venir.La chancelière allemande et le Premier ministre polonais ont affiché la semaine dernière leurs divergences concernant Nord Stream 2, Angela Merkel le qualifiant de "projet économique" qui ne "présente pas de danger" et aidera à la "diversification des sources d'approvisionnement"."Je ne suis pas d'accord pour dire qu'il s'agit d'une diversification" car le gaz dont il est question vient d'une même et unique source, à savoir la Russie, a répliqué le Premier ministre polonais, le nationaliste conservateur Mateusz Morawiecki.Pour Varsovie, si Nord Stream 2 est construit et le passage de gaz via l'Ukraine coupé, alors la Russie pourrait "attaquer l'ensemble de l'Ukraine", avait-il expliqué au quotidien allemand, Die Welt.Gazprom a annoncé en janvier que le gazoduc TurkStream serait mis en fonction d'ici fin 2019 suite à l'obtention par le groupe d'une autorisation de la Turquie pour construire la deuxième ligne du projet dans ses eaux.apo/mp/nm/az(©AFP / 21 février 2018 15h20)