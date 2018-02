Vodafone: les ventes du 3T affectées par une cession et les changes

VODAFONE GROUP

Londres - Le géant britannique des télécoms Vodafone a annoncé jeudi un effritement de ses ventes au cours du troisième trimestre, sous l'effet d'une cession d'actifs et d'effets de changes négatifs.Le chiffre d'affaires a reculé de 3,6% à 11,8 milliards d'euros entre octobre et décembre, période qui correspond au troisième trimestre de son exercice décalé 2017-2018, a souligné le groupe dans un rapport d'activité.Vodafone, qui présentera ultérieurement ses résultats trimestriels complets, a subi les conséquences de la réduction de son périmètre puisque ses actifs au Pays-Bas ne sont plus comptabilisés dans ses comptes depuis la vente fin 2016 de sa branche de téléphonie fixe dans le pays et la fusion du reste de ses activités avec Liberty Global.Par ailleurs, le groupe a été pénalisé par la faiblesse de la livre, qui amenuise la valeur de ses ventes au Royaume-Uni une fois qu'il les convertit en euros, devise dans laquelle il publie ses résultats.La livre est lestée depuis le vote pour le Brexit de juin 2016 par les incertitudes des investisseurs quant aux futures relations entre le Royaume-Uni et l'UE. Sa baisse semble toutefois s'être un peu enrayée récemment, ce dont devrait profiter Vodafone en ce début d'année 2018.Hors effet périmètre et de changes, le groupe a vu ses ventes progresser de 1,1%, soit quasiment au niveau du deuxième trimestre (+1,3%)."Nous avons conservé une bonne tendance sur le plan commercial", souligne le directeur général Vittorio Colao, qui se félicite d'avoir franchi les 100 millions de clients pour les abonnements 4G sur mobile, ainsi que du nombre de nouveaux clients pour l'internet à haut débit en Europe.Il met également en avant les meilleures performances de sa filiale sud-africaine Vodacom, qui ont permis de compenser un trimestre plus difficile en Europe, où le groupe a subi une forte concurrence, notamment en Espagne.En Inde, où le groupe attend la validation de la fusion de sa branche avec l'opérateur local Idea, les conditions de marché restent difficiles. Le chiffre d'affaires de Vodafone dans le pays a fondu de 26,6% à 1,066 milliard d'euros sur la période.M. Colao maintient en outre ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice, qu'il avait revu en hausse en novembre dernier, à savoir notamment un excédent brut d'exploitation ajusté en hausse d'environ 10%, alors que le groupe publiera ses résultats annuels le 15 mai.Le marché réservait de son côté un accueil assez froid à cette publication, le titre perdant 1,54% à 221,15 pence vers 09H50 GMT à la Bourse de Londres dans un marché en légère hausse.Pour Laith Khalaf, analyste chez Hargreaves Lansdown, Vodafone fait face en Europe à la fin des frais d'itinérance et à l'essor des forfaits uniquement à carte sim, mais "la croissance dans les pays en développement semble toutefois prometteuse"."Les activités en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie représentent désormais environ un quart des ventes" et compte tenu de leur croissance ces régions "vont être de plus en plus importantes pour Vodafone", selon lui.jbo/spi(©AFP / 01 février 2018 10h03)