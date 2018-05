Vodafone va changer de patron et profite d'un franc retour dans le vert

VODAFONE GROUP

Londres - Le géant britannique des télécoms Vodafone va changer de patron avec le départ prochain de son directeur général Vittorio Colao après dix ans de règne et au moment où les résultats du groupe s'améliorent.Vodafone a annoncé mardi dans deux communiqués distincts un spectaculaire retour dans le vert en 2017-2018 ainsi que le départ inattendu de M. Colao.Ce dernier va quitter son poste le 1er octobre et sera remplacé par l'actuel directeur financier Nick Read.Le dirigeant est à la tête du groupe depuis juillet 2008 et lui a permis de devenir un poids lourd mondial des télécommunications avec désormais 536 millions de clients dans la téléphone mobile dans plus de 25 pays avec des activités importantes hors du Royaume-Uni en Inde, Egypte, Turquie et en Afrique.Son départ est annoncé alors que Vodafone est engagé dans des opérations de grande ampleur.Le groupe a dévoilé la semaine dernière le rachat pour 18,4 milliards d'euros d'actifs en Europe de l'américain Liberty Global, en Allemagne et en Europe de l'Est. Il conduit par ailleurs la fusion de sa branche indienne avec l'opérateur Idea Cellular qui devrait être bouclée prochainement, une fois obtenu le feu vert du régulateur indien.M. Colao "a été un leader exemplaire et un visionnaire en termes de stratégie qui a supervisé une transformation profonde de Vodafone", souligne le président du conseil d'administration Gerard Kleisterlee, cité dans le communiqué.Les investisseurs s'interrogeaient toutefois sur cette annonce, qui faisait passer au second plan les bons résultats annuels. Le titre fermait la marche de l'indice FTSE-100 et perdait 2,90% à 201,20 pence."Après dix ans de stabilité sous Colao, Vodafone vogue potentiellement vers des eaux inconnues avec un prochain directeur général qui n'est dans le groupe que depuis quatre ans et a moins d'expérience des plus hautes fonctions que ce que les marchés souhaiteraient", souligne Artjom Hatsaturjants, analyste chez Accendo Markets.George Salmon, analyste chez Hagreaves Lansdown, observe surtout que "Vodafone sort d'un marché émergent en croissance en fusionnant ses activités indiennes, tout en renforçant sa présence en Europe", comme le montre l'opération avec Liberty et ce au moment où la conjoncture commerciale est meilleure dans le secteur sur le continent.En parallèle de cette annonce, le groupe a publié des résultats annuels de bonne facture avec un retour au bénéfice en l'absence de dépréciations en Inde qui avaient causé de lourdes pertes un an plus tôt.Le bénéfice net du groupe a atteint 2,4 milliards d'euros lors de l'exercice annuel achevé fin mars, contre une perte de 6,3 milliards un an auparavant.Son chiffre d'affaires a toutefois reculé de 2,2% à 46,6 milliards d'euros, en raison de cession d'actifs aux Pays-Bas et d'effets de changes négatifs.Grâce à de moindres dépréciations et à une réduction de ses coûts, son excédent brut d'exploitation à données comparables a progressé de 11,8%, soit davantage que son objectif d'une hausse de 10%.Vodafone a notamment gagné des parts de marché dans l'internet fixe et profité d'une solide demande en données mobiles notamment dans les marchés émergents."Nous espérons poursuivre notre croissance des profits pour l'année à venir, malgré l'arrivée d'un nouvel acteur en Italie (le français Iliad maison mère de Free, ndlr) et la pression concurrentielle en Espagne, grâce à la troisième année consécutive de baisse de nos coûts opérationnels", explique M. Colao.Les efforts d'économies passent notamment par un vaste plan nommé "Digital Vodafone" visant à développer les échanges en ligne avec les clients.Pour l'exercice 2018-2019, le groupe ne vise toutefois qu'une hausse modeste, entre 1% et 5%,de son excédent brut d'exploitation ajusté.Richard Hunter, analyste chez Interactive Investor, souligne "la capacité de réaction" du groupe face à un environnement difficile entre vive concurrence en Europe et fin des frais d'itinérance sur ce même continent, "même si ces craintes semblent avoir été quelque peu exagérées".jbo/pn/boc(©AFP / 15 mai 2018 09h41)