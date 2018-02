Vodafone vend ses parts dans Vodafone Qatar à son partenaire local

VODAFONE GROUP

Londres - Le géant britannique des télécoms Vodafone a annoncé lundi qu'il vendait ses parts dans Vodafone Qatar, le deuxième opérateur du pays, pour quelque 300 millions d'euros, à son partenaire local Qatar Foundation.Tout en se désengageant du capital de Vodafone Qatar, Vodafone a signé un accord commercial avec lui pour une durée initiale de cinq ans, en vertu duquel le géant britannique fournira sa marque et son expertise à l'opérateur qatari.Dans le détail, Vodafone a expliqué dans un communiqué qu'il allait céder à son partenaire Qatar Foundation les 51% des parts qu'il possédait dans leur coentreprise commune qui constitue elle-même le premier actionnaire de Vodafone Qatar avec 45% des parts.La transaction, d'un montant total de 1,350 milliard de rials du Qatar (301 millions d'euros), sera réalisée en deux temps, l'essentiel (soit 279 millions d'euros) sera versé immédiatement, et une petite partie (équivalente à 22 millions d'euros) devant être payée 12 mois après. Vodafone n'a pas fourni de calendrier plus précis.Le géant britannique a précisé que cette opération valorisait Vodafone Qatar à hauteur de 6,5 milliards de rials du Qatar, soit environ 1,450 milliard d'euros. Cet opérateur de l'émirat fournit des services de téléphonique mobile et fixe à 1,4 million de clients.En 2017, Vodafone Qatar avait contribué à hauteur de 481 millions d'euros au chiffre d'affaires de Vodafone et de 134 millions d'euros à son revenu brut d'exploitation (Ebitda).pn/apz/nth(©AFP / 26 février 2018 15h59)