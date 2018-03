Voiture autonome: Waymo pense que sa technologie aurait évité l'accident d'Uber

GOOGLE

New York - Le patron de Waymo, filiale de Google spécialisée dans le développement des voitures autonomes, assure que sa technologie aurait pu éviter l'accident mortel ayant impliqué récemment un véhicule d'Uber."A Waymo, nous sommes confiants dans le fait que notre technologie aurait été capable de gérer une telle situation", a déclaré John Krafcik, lors d'une conférence des concessionnaires automobiles samedi à Las Vegas (Nevada).Pour appuyer ses propos rapportés par la presse américaine, M. Krafcik a souligné que les véhicules autonomes de Google avaient parcouru depuis 2009 plus de 8 millions de kilomètres sur des routes fréquentées par des piétons sans être impliqués dans un accident mortel.Il a toutefois dit avoir été troublé par l'accident impliquant Uber car "cette voiture était équipée des technologies représentant l'ensemble du secteur de conduite autonome".Un véhicule autonome d'Uber a renversé le 18 mars une passante sur une route de l'Arizona (sud-ouest). Elle est décédée de ses blessures à l'hôpital.A la suite de cet accident, l'entreprise américaine a suspendu ses essais de conduite autonome qui étaient menés à Tempe (Arizona), San Francisco (Californie), Pittsburgh (Pennsylvanie) aux Etats-Unis et à Toronto au Canada. Une enquête a été ouverte par les autorités locales.Ce drame a ravivé les craintes entourant la technologie autonome censée, selon ses partisans, réduire le nombre d'accidents routiers.lo/elm(©AFP / 25 mars 2018 19h18)