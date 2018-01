Voitures autonomes: Waymo(Alphabet/Google) va acheter des "milliers" de véhicules

GOOGLE

Washington - Waymo, la filiale voitures autonome d'Alphabet, maison mère de Google, va commander des "milliers" de véhicules supplémentaires à Fiat Chrysler avec pour objectif d'ouvrir un service de taxi autonome aux Etats-Unis, ont annoncé les intéressés mardi."Avec la première flotte de véhicules entièrement autonomes sur la route, nous sommes passés de la recherche et développement au (...) déploiement", indique John Krafcik, à la tête de Waymo, cité dans le communiqué.Waymo, qui dispose déjà de 600 véhicules Fiat Chrysler, recevra ces nouveaux monospaces Pacifica Hybrid à partir de la fin de l'année, est-il précisé.L'entreprise, l'une des plus avancées en terme de conduite autonome, teste déjà des véhicules autonomes dans 25 villes américaines, parmi lesquelles Atlanta, San Francisco, Detroit ou encore à Phoenix, en Arizona (sud ouest), ville où Waymo mène ses tests les plus poussés."Waymo est prêt à ouvrir un service de réservation de taxi autonome au public cette année à Phoenix", assure le communiqué publié mardi, sans préciser s'il s'agit du lancement d'un véritable service commercial ouvert à tous ou d'une nouvelle phase de tests grandeur nature.Un déploiement commercial de véhicules autonome suppose encore de lever des obstacles juridiques, notamment en matière d'assurance et de responsabilité légale.A Phoenix (Arizona), Waymo teste déjà des trajets en voiture autonome auprès de "clients" volontaires, mais avec avec un ingénieur de l'entreprise présent derrière le volant pour reprendre la main ni nécessaire.En novembre, l'entreprise avait annoncé passer à un degré supérieur d'autonomie, en supprimant toute présence humaine derrière le volant, un test cette fois organisé avec des salariés de Waymo comme passagers.Constructeurs automobiles, groupes technologiques et plateformes de réservation de voiture (comme Uber et Lyft) se sont lancés dans une course à qui lancera les premières voitures entièrement autonomes auprès du grand public.Plus que sur les voitures individuelles, les entreprises parient sur des flottes de taxis ou navettes sans chauffeur, à réserver via des applications mobiles.Le constructeur américain General Motors est aussi très avancé dans ce domaine et annonce un véhicule entièrement autonome sur les routes en 2019. Il a même demandé récemment au gouvernement l'autorisation de tester une voiture sans volant ni pédales.bur-jc/jld/nth(©AFP / 30 janvier 2018 19h10)