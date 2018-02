Voitures autonomes: accord entre Waymo (Google) et Uber sur le vol de technologies

GOOGLE

New York - Le service de réservation de voitures avec chauffeur Uber et Waymo, filiale d'Alphabet/Google spécialisée dans les technologies pour voitures autonomes, ont trouvé un accord à l'amiable pour mettre fin au procès pour vol des brevets les opposant.Dans un document succinct transmis à un tribunal de San Francisco (Californie), les deux parties indiquent être parvenues à un accord "confidentiel" mettant fin aux allégations ayant conduit au procès.Chacune des parties s'acquittera de ses propres frais juridiques et d'avocats, est-il également mentionné.Les termes du compromis, qui intervient moins d'une semaine après le début du procès ayant vu Travis Kalanick, le fondateur et ancien patron d'Uber témoigner à la barre, n'ont pas été dévoilés.Cet accord, qui doit encore être validé par un juge, selon la procédure judiciaire américaine, clôt un épisode embarrassant pour Uber, dont la réputation a été ternie par différents scandales, dont des accusations de harcèlement sexuel et moral.Waymo accusait Uber de lui avoir volé des technologies clé pour le développement des véhicules autonomes, vus comme le Graal des transports du futur.Selon Waymo, un de ses anciens ingénieurs, Anthony Levandowski aurait dérobé fin 2015 des milliers de documents confidentiels avant de fonder sa propre startup, Otto, rachetée ensuite par Uber à l'été 2016.La filiale de Google assure que le groupe et son patron avaient tout manigancé et racheté Otto en sachant que M. Levandowski aurait dans ses valises des secrets technologiques volés.Waymo réclamait quelque 2 milliards de dollars à Uber et la fin de son programme de voitures autonomes."Si nous ne pensons pas que des secrets ont été transférés de Waymo à Uber ou que Uber a utilisé toute information appartenant à Waymo, nous prenons des mesures de concert avec Waymo pour s'assurer que nos Lidar et logiciels représentent notre seul travail", a déclaré Dara Khosrowshahi, le PDG d'Uber, dont la nomination avait été annoncée fin août."Mon travail en tant que PDG d'Uber est de fixer les grandes lignes pour l'avenir de l'entreprise: innover et croître de façon responsable, tout en reconnaissant et en corrigeant les erreurs du passé", ajoute le nouveau dirigeant."Ce faisant, je veux exprimer mon regret pour les actions qui m'ont conduit à écrire cette lettre", a-t-il également réagi.bur-lo/Dt/cj(©AFP / 09 février 2018 16h51)