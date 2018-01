Voltalia: bond du chiffre d'affaires de 41,4% en 2017

VOLTALIA

Paris - Le spécialiste de la production d'électricité renouvelable Voltalia, surtout actif au Brésil, a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 179,6 millions d'euros, en augmentation de 41,4%, a annoncé mercredi le groupe dans un communiqué.Au quatrième trimestre 2017, la croissance s'établit à 26,5%, à 54,6 millions d'euros, performance portée principalement par le Brésil."Grâce aux succès remportés aux enchères de fin d'année, nous disposons aujourd'hui d'une bonne visibilité sur la croissance future de Voltalia", a déclaré Sébastien Clerc, directeur général, cité dans un communiqué du groupe contrôlé par la famille Mulliez.Voltalia a remporté un total de 155 mégawatts (MW) aux enchères brésiliennes de décembre 2017. "Le groupe prévoit d'anticiper la mise en service de ces centrales éoliennes courant 2020 pour vendre la production sur le marché libre. Les contrats, d'une durée de 20 ans, assureront ensuite des revenus sécurisés cumulés de plus de 400 millions d'euros", selon le communiqué.Fin 2017, le groupe a mis en service une centrale solaire dans le Var et au Brésil, portant ainsi sa capacité totale à 508 MW, dont 433,3 au Brésil et 50,5 en France.spe/tq/pb(©AFP / 24 janvier 2018 19h20)