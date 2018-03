Voltalia: le résultat net s'envole grâce aux ventes d'énergie au 2S

Paris - Le producteur français d'électricité renouvelable Voltalia, surtout actif au Brésil, a multiplié par près de 6 son résultat net en 2017, à 3,5 millions d'euros, grâce à une bonne performance des ventes d'énergie au cours de la seconde moitié de l'exercice.Le résultat net a atteint l'an dernier 3,5 millions d'euros, contre 0,6 millions d'euros l'année précédente, selon un communiqué publié mercredi.Son chiffre d'affaires atteint lui 179,6 millions d'euros, en augmentation de 41,4%. Au quatrième trimestre 2017, la croissance s'établit à 26,5%, à 54,6 millions d'euros, performance portée principalement par le Brésil."Comme attendu, l'excellente performance des ventes d'énergie au cours de la seconde moitié de l'exercice a compensé un démarrage lent au premier semestre", commente Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia, cité dans ce communiqué."En 2017, les appels d'offres remportés au Brésil et en France confirment notre solide position sur nos marchés historiques. Nous avons également élargi nos horizons en décrochant notre premier contrat en Afrique et en procédant à la mise en service de notre première installation solaire en site isolé", a-t-il ajouté.Fin décembre, le groupe avait annoncé le report d'un an de ses objectifs financiers, en raison de la révision du calendrier prévisionnel des mises en service de nouveaux projets éoliens remportés au Brésil.Le groupe ambitionne désormais d'atteindre un Ebitda (excédent brut d'exploitation) de 140 à 180 millions d'euros en 2020, contre un objectif précédent de 180 millions d'euros en 2019.Il prévoit de détenir une capacité installée de 1 gigawatt (GW) en 2020, au lieu de 2019, "un décalage expliqué par des retards d'appels d'offres comme au Brésil", indique un communiquéDe même, la capacité exploitée devrait être de 3 GW en 2020 au lieu de 2019.Voltalia, présent en France et très actif au Brésil, dispose aujourd'hui de 508 MW en exploitation et 395 MW en construction et développement avancé.(©AFP / 28 mars 2018 19h14)