Voltalia: revenus 1T en hausse de 4% grâce à une forte activité en France

VOLTALIA

Paris - Le producteur d'énergie renouvelable Voltalia a enregistré des revenus en hausse de 4% au premier trimestre, à 38 millions d'euros, grâce notamment à une forte activité en France avec la construction de nouvelles centrales.Le groupe bénéficie surtout du bond (+80%) des revenus de son activité de services, qui est passée de 10,6 millions d'euros au premier trimestre 2017 à 19,1 millions."Voltalia construit actuellement 60,7 MW de nouvelles centrales en France (incluant la Guyane française), dont la mise en service est attendue en 2018 et 2019, entraînant une forte croissance de la puissance installée totale dans le pays d'ici fin 2019", précise l'entreprise dans un communiqué.Ses ventes d'énergie atteignent 26,8 millions d'euros, en légère baisse de 3% par rapport à l'année dernière, pénalisées par l'appréciation de l'euro face à la plupart des devises.A taux de change constants, les ventes d'énergie augmentent néanmoins de 11%, notamment grâce à une hausse des revenus en France.Voltalia enregistre également des revenus en augmentation au Brésil, le pays où il est le plus actif, avec la mise en service de la centrale de Vila Acre qui produit 27 MW.Le groupe français réaffirme ses objectifs de produire 1 GW d'ici 2020, expliquant avoir "une très bonne visibilité sur 90%" de cette capacité."A terme, de nouveaux projets en France, Egypte, Maroc, Brésil, Guyane et Myanmar contribueront à la fois aux activités de ventes d'énergie et aux revenus de services", a noté Sébastien Clerc, le directeur général de Voltalia, cité dans le communiqué.Le producteur d'électricité a obtenu en février des autorisations pour deux projets de centrales hydroélectriques au Maroc.pid/lrb/az(©AFP / 18 avril 2018 18h02)