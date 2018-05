Voltalia signe un contrat de 50 MW de solaire au Kenya

VOLTALIA

Paris - Le producteur français d'électricité renouvelable Voltalia a annoncé mercredi avoir signé un contrat pour une centrale solaire de 50 MW au Kenya.Le projet, initié par le spécialiste du photovoltaïque Martifer Solar, racheté par Voltalia en 2016, a été finalisé par des équipes conjointes. Il se situe à Kopere, à 300 km au nord-ouest de Nairobi.Outre la construction de la centrale solaire, il porte sur un contrat de vente d'électricité d'une durée de 20 ans, signé avec la compagnie nationale Kenya Power and Lightning Company (KPLC)."Le projet contribuera à atteindre l'objectif du gouvernement kényan d'atteindre un accès complet à l'électricité d'ici 2020 (contre 70% en 2017)", souligne Voltalia dans un communiqué."Après avoir annoncé le premier projet de centrale solaire du groupe en Afrique en octobre 2017, ce nouveau succès met en avant les fortes ambitions de Voltalia sur le continent", ajoute le groupe.Voltalia, présent en France et très actif au Brésil, dispose aujourd'hui de 508 MW en exploitation et 395 MW en construction et développement avancé. Le groupe ambitionne de produire au total 1 GW d'ici 2020.spe/fka/pb(©AFP / 23 mai 2018 17h25)