Voluntis (logiciels médicaux) lève 30,1 M EUR, légèrement moins qu'espéré

Paris - La société Voluntis, spécialisée dans les logiciels thérapeutiques, a annoncé mardi avoir levé 30,1 millions d'euros lors de son entrée en Bourse, un peu moins qu'espéré.Le prix d'introduction a été fixé à 14 euros par action, dans le bas de la fourchette (de 13,50 à 16,50 euros) prévue par le groupe qui avait dit le 15 mai avoir pour objectif de lever 32 millions d'euros lors de cette opération.La capitalisation boursière de la société est "d'environ 105,9 millions d'euros", a précisé la société dans un communiqué mardi.Le titre sera coté sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext à partir de vendredi."Cette opération favorisera notre croissance, notamment aux Etats-Unis où le dispositif commercial sera sensiblement étendu. Elle permet également de consolider notre portefeuille de thérapies digitales, en particulier avec la poursuite du développement de notre solution multi-cancer propriétaire", a expliqué le directeur général et fondateur de Voluntis, Pierre Leurent, cité dans le communiqué."A l'horizon 2021, Voluntis vise un chiffre d'affaires au moins égal à 50 millions d'euros", avait-il indiqué à la mi-mai.Voluntis développe des logiciels pour aider les patients dans la prise en charge de leur maladie. Ses premières thérapies numériques portent sur le diabète (Insulia et Diabeo) et leur lancement commercial est en cours. L'autre domaine thérapeutique visé est le cancer.L'augmentation de capital doit permettre à Voluntis de poursuivre le renforcement de ses équipes commerciales, marketing et médicales en Amérique du Nord et en Europe.La société va d'autre part investir dans des programmes technologiques, cliniques et réglementaires dans le secteur du cancer, et prévoit aussi de consolider sa filiale américaine.Fondée en 2001, Voluntis emploie 120 personnes à Paris et Boston.(©AFP / 29 mai 2018 20h33)