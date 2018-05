Voluntis (logiciels médicaux) veut lever 32 M EUR en bourse

Paris - La société Voluntis, spécialisée dans les logiciels thérapeutiques, a annoncé mardi le lancement de son introduction en bourse, avec l'objectif de lever 32 millions d'euros, pour financer son développement, notamment en Amérique du Nord et en Europe.L'augmentation de capital d'environ 32 millions d'euros pourrait être portée à un maximum d'environ 37 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation, a précisé l'entreprise dans un communiqué.La fourchette indicative de prix d'émission a été fixée entre 13,50 et 16,50 euros par action. L'opération sera clôturée le 28 mai pour l'offre au public et le 29 mai pour le placement auprès des investisseurs institutionnels.Voluntis a indiqué avoir enregistré des engagements de souscription à hauteur de 6,3 millions d'euros (19,5% du total de l'offre) de la part de fonds d'investissements, dont la banque publique Bpifrance Participations pour 3 millions d'euros."L'opération que nous démarrons aujourd'hui vise à nous permettre de financer en priorité, à hauteur de 60%, les investissements commerciaux" dans le diabète en Amérique du Nord et en Europe, a expliqué le directeur général et fondateur de Voluntis, Pierre Leurent, lors d'une conférence de presse.La société souhaite aussi finaliser le développement et la commercialisation de ses produits en oncologie et étendre son portefeuille de logiciels dans de nouvelles aires thérapeutiques, à partir de sa plateforme Theraxium."A l'horizon 2021, Voluntis vise un chiffre d'affaires au moins égal à 50 millions d'euros", a-t-il ajouté.Voluntis développe des logiciels pour aider les patients dans la prise en charge de leur maladie. Ses premières thérapies numériques portent sur le diabète (Insulia et Diabeo) et leur lancement commercial est en cours. L'autre domaine thérapeutique visé est le cancer.L'augmentation de capital doit permettre à Voluntis de poursuivre le renforcement de ses équipes commerciales, marketing et médicales en Amérique du Nord et en Europe.La société va d'autre part investir dans des programmes technologiques, cliniques et réglementaires dans le secteur du cancer, et prévoit aussi de consolider sa filiale américaine.Fondée en 2001, Voluntis emploie 120 personnes à Paris et Boston.(©AFP / 15 mai 2018 13h44)