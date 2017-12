Volvo: après les voitures, le chinois Geely s'attaque aux poids lourds

Le chinois Geely, déjà propriétaire du constructeur automobile suédois Volvo Cars, devient le premier actionnaire d'AB Volvo, numéro deux mondial des poids lourds, après l'annonce mercredi du rachat des parts du fonds Cevian Capital d'une valeur estimée à 2,7 milliards d'euros.Geely va acquérir 8,2% du capital et 15,6% des droits de vote détenus jusqu'alors par le fonds activiste suédois Cevian Capital dans AB Volvo (ou Volvo Group), basé à Göteborg (sud-ouest de la Suède), selon un communiqué commun.Le fonds d'investissement suédois Industrivärden, qui détient une participation de 6,7% dans le constructeur, en reste le premier actionnaire en termes de droits de vote (21,8%)."Nous sommes ravis d'avoir conclu un accord avec Cevian en vue d'acquérir sa participation dans AB Volvo, faisant de nous le plus important détenteur des capitaux d'une société leader mondial dans de nombreux domaines du développement, de la fabrication et de la vente de véhicules commerciaux", s'est félicité le président de Geely, Li Shufu.Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Selon une source proche du dossier citée par le quotidien de référence Dagens Nyheter, Geely a signé un chèque de 3,25 milliards d'euros.Sur la base de la valeur de l'action AB Volvo à la Bourse de Stockholm, les parts vendues par Cevian valaient mercredi environ 27 milliards de couronnes (2,7 milliards d'euros).Peu après 12H00 GMT, l'action Volvo s'enfonçait de 4,4% dans un marché orienté à la baisse (-0,58%).AB Volvo produit des poids lourds (Volvo Trucks, Mack, Renault Trucks), des bus, des véhicules militaires (Renault Trucks Défense), des engins de chantier, des moteurs marins (Penta).Après l'échec de son rapprochement avec Renault en 1993, Volvo avait vendu sa division automobile Volvo Cars à l'américain Ford en 1999 pour se recentrer sur les poids lourds en espérant devenir un des principaux acteurs de la consolidation mondiale et européenne dans ce secteur.En 2016, l'industriel, qui emploie 95.000 personnes, a enregistré un chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros et une hausse de sa rentabilité. Et après un troisième trimestre 2017 record, il prévoyait une demande "élevée" pour 2018, notamment sur le marché des poids lourds, où il espère vendre 300.000 véhicules.Selon certains analystes, la baisse du titre AB Volvo à la Bourse de Stockholm après l'annonce de la transaction entre Cevian et Geely est due aux interrogations des investisseurs sur la stratégie du chinois.Mûrit-il un projet de rapprochement entre les deux constructeurs? Envisage-t-il d'introduire Volvo Cars en Bourse et de retirer AB Volvo de la cote?L'hypothèse d'une entrée en Bourse de Volvo Cars est discutée dans la presse financière depuis plusieurs mois mais le constructeur ne l'a jamais commentée.Depuis son rachat par Geely à Ford en 2010, la marque a connu un redressement spectaculaire, est devenue très rentable et vend plus de 500.000 voitures chaque année.Sans rien dévoiler de ses intentions, Li Shufu a assuré mercredi qu'il "soutiendra le conseil d'administration et la direction d'AB Volvo dans la poursuite de leur stratégie actuelle".(©AFP / 27 décembre 2017 13h42)