Von Roll limite les dégâts en 2017, mais reste dans le rouge

Zurich (awp) - Le fournisseur de l'industrie Von Roll a redressé la barre l'an dernier, sans toutefois parvenir à renouer avec la rentabilité nette. Les revenus se sont enrobés de 4,1% à 332,4 mio et les entrées de commandes de 2,8% à 336,1 mio CHF, détaille mardi le rapport annuel.Le résultat d'exploitation (Ebit) est passé d'un déficit de 17,3 mio en 2016 à un gain de 4,5 mio CHF. La perte nette a été ramenée à 4,8 mio, contre 30,3 mio un an plus tôt. Le conglomérat soleurois rappelle que sa rentabilité a souffert de charges non récurrentes liées à la cession de ses activités hydrauliques, regroupées jusqu'ici au sein de la filiale Von Roll BHU Umwelttechnik.Les revenus du segment isolation se sont étoffés de 3,5% à 228,6 mio CHF et ceux tirés des matériaux composites de 5,4% à 103,5 mio CHF. La rubrique "autres" a vu sa maigre contribution multipliée par près de quatre à quelque 179'000 CHF.Les changements de périmètre ne sont pas restés sans effet sur les effectifs, qui ont fondu de près de 10% à 1536 équivalents plein-temps.La direction ne s'aventure pas sur le terrain des prévisions chiffrées sur l'année en cours, se contentant d'évoquer "un nouvel exercice de stabilisation". L'accent sera exercé sur la limitation des sources de pertes et le renforcement des activités poursuivies, plus que sur la recherche de nouveaux débouchés.jh/ol(AWP / 13.03.2018 08h02)