Von Roll mise sur la mobilité électrique, l'action bondit

(complété cours et actionnariat)Zurich (awp) - Von Roll poursuit son expansion dans la mobilité électrique en créant une unité spécialement dédiée à ce secteur en pleine croissance, annonce lundi le groupe industriel soleurois. La division Von Roll Automotive, basée à Augsbourg en Allemagne, sera dirigée par Jens Lange, un transfuge de Mitsubishi Electric et Borg Warner."Les systèmes d'isolation électrique - spécialité de Von Roll - sont au coeur de tout moteur électrique. En tant que leader mondial de l'isolation, Von Roll peut apporter une contribution importante afin de rendre les moteurs de nos clients plus efficaces et durables", déclare M. Lange dans le communiqué.L'équipe de recherche du groupe travaillera main dans la main avec la nouvelle unité pour développer des solutions innovantes, souligne Von Roll. L'entreprise relève être en négociations très avancées en vue d'honorer diverses commandes "majeures" avec d'importants constructeurs automobiles.En fin de matinée, l'action du groupe bondissait de 12,7% à 1,195 franc. Selon Vernon Smith, sur le site Simply Wall Street, l'entreprise offre d'intéressantes perspectives vu la structure particulière de son actionnariat. Fin novembre, les investisseurs institutionnels détenaient moins de 5% des actions du groupe, dont la capitalisation ne dépassait pas 214 millions de francs.Le jour où les gros investisseurs, qui ont pu jusqu'à présent passer à côté du titre, découvriront le potentiel de Von Roll pour peu que celle-ci parvienne à se renforcer sur la durée, l'action est susceptible de rapidement s'étoffer.op/al(AWP / 03.12.2018 11h50)