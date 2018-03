Von Roll se débarrasse de ses dernières activités dans l'eau en Allemagne

Zurich (awp) - Le conglomérat industriel Von Roll tourne la page de ses activités de traitement de l'eau avec la cession au groupe allemand WET Wasser, Energie, Technologie des derniers restes de la division BHU Umwelttechnik, pour un montant non dévoilé."Cette étape marque un point final à une excursion dans le domaine de l'eau, qui n'a pas été franchement concluante pour le groupe Von Roll", résume le directeur général (CEO) Christian Hennerkes, cité dans le communiqué publié vendredi.A l'occasion de la publication des résultats annuels du groupe soleurois mardi dernier, la direction avait mis l'accent sur le colmatage des sources de pertes et le renforcement des activités poursuivies, plus que sur la recherche de nouveaux débouchés.jh/ol(AWP / 16.03.2018 08h01)