Vontobel CEO: il va y avoir des suppressions d'emploi

Zurich (awp) - Le directeur général (CEO) de Vontobel Zeno Staub entend mettre rapidement les choses au point avec les nouveaux collaborateurs après le rachat de Notenstein. Il y aura de sensibles suppressions d'emploi, en particulier dans le secteur administratif, a-t-il déclaré dans une interview à la SonntagsZeitung. Ces réductions se feront avec décence, a-t-il précisé.Dans de nombreux secteurs, Vontobel a besoin d'un bon personnel, proche de la clientèle, a indiqué M. Staub. Il n'est pas question de tout centraliser, mais plutôt de se rapprocher de la clientèle avec de nouveaux emplacements. Comme il y a aussi des fluctuations au sein de Vontobel, les offres d'emploi seront prioritairement proposées aux collaborateurs de Notenstein. Parmi le personnel de Vontobel, personne ne devra faire à nouveau acte de candidature.Avec le rachat, le nombre d'emplacements de la banque va plus que doubler (actuellement, Vontobel compte six emplacements en Suisse. "Nous en prévoyons 13", a déclaré M. Staub. Là où il y a des doublons, des contrats de bail seront résiliés et les emplacements rapidement réunis. A Saint-Gall et Bâle, Notenstein restera dans ses bâtiments historiques.M. Staub ne veut si possible perdre aucun client de Notenstein et chaque collaborateur y travaille. On s'efforcera aussi de regagner d'anciens clients de Notenstein. S'il devait y avoir des départs de clients, la transaction, calculée prudemment, devrait tout de même payer. Par ailleurs, la collaboration avec Raiffeisen sera intensifiée, au bénéfice des deux parties.dm/rp(AWP / 27.05.2018 16h00)