Vontobel satisfait de son début d'année, fonds clientèle record

(ajoute les décisions de l'AG)Zurich (awp/ats/reu) - Vontobel a bien débuté l'année. "Nous avons obtenu un solide résultat trimestriel", a affirmé le patron Zeno Staub mercredi lors de l'assemblée générale. Le 1er trimestre écoulé a été meilleur que celui de 2017, a-t-il ajouté.Fin mars, les dépôts de la clientèle s'affichaient au niveau record de 189,4 milliards de francs. Fin 2017, ce montant était encore de 186,6 milliards. Les premiers jours du 2e trimestre incitent aussi à l'optimisme et la banque est sur la voie pour atteindre ses objectifs 2020.Lors de l'assemblée générale, les actionnaires ont accepté toutes les propositions du conseil d'administration. Ils ont notamment reconduit les administrateurs qui se représentaient et confirmé le président Herbert Scheidt dans sa fonction, a indiqué la banque mercredi soir. En lieu et place de Nicolas Oltramare, qui ne se représentait pas, les actionnaires ont élu l'ancien patron d'Helvetia Stefan Loacker. Le dividende de 2,10 francs par action a été accepté à une très large majorité.rw/rp/al(AWP / 18.04.2018 20h54)