Vontobel subit un fort repli du bénéfice 2017 mais soigne son volume d'affaires

(ajoute détails sur la performance)Zurich (awp) - La banque de gestion Vontobel a accusé l'année dernière un recul du bénéfice net, amputé de plus d'un cinquième en raison d'une base de comparaison défavorable. Le groupe zurichois a relevé la tête dans la collecte d'argent, renforçant nettement son volume d'affaires. La réforme fiscale américaine devrait déployer des effets positifs sur le taux d'imposition dès 2018.Le bénéfice net de Vontobel s'est contracté de 20,1% sur un an à 209,0 mio CHF. Cette forte différence s'explique principalement par des effets non-récurrents qui avaient dopé le résultat en 2016.L'année dernière, la banque a également pâti de coûts liés aux acquisitions et d'un impact négatif de la réforme fiscale américaine, indique-t-elle mardi. Apuré des effets extraordinaires susmentionnés, le résultat net s'inscrit à 217,9 mio, ce qui représente une hausse de 12%.L'année dernière, Vontobel a finalisé l'intégration de Vescore, acquis en août 2016. La banque s'est emparée l'été dernier d'un portefeuille de clients à Notenstein La Roche, puis a cédé en décembre des activités au Liechtenstein.Le conseil d'administration va proposer un relèvement du dividende de dix centimes à 2,10 CHF par action. Les actionnaires devront valider ce choix lors de l'assemblée générale du 18 avril.La collecte s'est révélée positive, avec des entrées nettes d'argent de 5,9 mrd CHF, contre 5,1 mrd l'année précédente. Il convient toutefois de relever qu'en 2016 cet afflux de fonds était ajusté de la boutique newyorkaise "quality growth", qui avait clairement tiré la performance vers le bas, avec un reflux de 10,6 mrd.La masse sous gestion a gonflé d'un cinquième à 186,6 mrd CHF. Toutes les régions dans lesquelles Vontobel est active ont contribué à la hausse, la Suisse restant le principal marché, souligne la banque. En tout, 40% des actifs proviennent de clients établis sur sol helvétique.Ce volume d'affaires n'a pas permis d'augmenter le produit d'exploitation, qui a reculé de 1,9% à 1,06 mrd CHF. Les charges ont gonflé de 5% à 759,8 mio, en raison des "investissements dans les nouveaux marchés, talents et technologies" ainsi que dans la "marque".LA GESTION EN FORTE HAUSSEFin décembre, le groupe employait 1888 équivalents plein temps, en très légère hausse sur un an. Une très forte majorité des collaborateurs se trouve en Suisse.Le groupe bancaire satisfait, voire dépasse légèrement, les attentes du consensus AWP.La gestion d'actifs - destinée aux clients institutionnels comme les caisses de pension - demeure la principale activité de Vontobel avec une masse de 103,0 mrd, en hausse de 20%. La collecte d'argent s'est révélée négative au premier trimestre, avant de repartir lors des trois autres partiels. Le résultat avant impôts de cette unité est resté stable, à 163,0 mio CHF.La gestion de fortune pour la clientèle privée a permis d'engranger des entrées nettes d'argent de 2,2 mrd CHF, identiques à celles de 2016. La masse sous gestion s'est fixée à 54,0 mrd (+15,4%). La rentabilité de cette activité s'est légèrement contractée.Le ratio de fonds propres durs a reculé fin décembre de 0,6 point à 19,0%. La reprise du portefeuille Notenstein La Roche en Europe de l'Est a entraîné une augmentation notable (+11%) des actifs pondérés au risque, à 5,36 mrd CHF.Pour l'exercice en cours, la direction table sur une nouvelle amélioration de la rentabilité. La réforme fiscale américaine devrait permettre de réduire le taux d'imposition de 2 à 3 points de pourcentage."En 2018, nous allons continuer à investir dans notre relation avec les nouveaux clients et les existants, et donc investir dans la croissance", affirme le directeur général (CEO) Zeno Staub, cité dans le communiqué.La banque Vontobel est active dans les gestions de fortune et d'actifs, mais dispose également d'une unité de banque d'affaires. Basée à Zurich, elle dispose de plusieurs sites en Suisse et au Liechtenstein. L'établissement est également présent à Hong Kong, à Singapour, à Londres, en Allemagne, en Espagne, en Italie, aux Etats-Unis, à Dubaï et en Australie.fr/al(AWP / 13.02.2018 09h40)