Vous êtes invité au mariage de Harry et Meghan? Apportez votre pique-nique

Vous faites partie des membres du public invités à assister à l'arrivée du prince Harry et de sa fiancée Meghan Markle pour leur mariage au château de Windsor le 19 mai? Alors vous devrez apporter votre propre pique-nique.Interrogé par l'AFP, le palais de Kensington, résidence officielle du prince Harry, a encouragé les membres du public à apporter leur propre pique-nique car seuls de légers rafraîchissements et snacks seront servis.S'asseoir au soleil - s'il est de la partie - en consommant ses propres mets et boissons permettrait de recréer une ambiance familiale, selon la même source.2.640 personnes ont été conviées dans le parc du château de Windsor (ouest de Londres) pour assister à l'arrivée du prince Harry, de sa fiancée et de leurs invités, ainsi qu'à la procession en calèche au départ du château.Parmi ces invités figurent 1.200 "membres du public", d'âges et de profils variés, venant des quatre coins du Royaume-Uni.Il y aura notamment Amelia Thompson, 12 ans, une survivante de l'attentat suicide commis à la sortie d'une salle de concerts de Manchester en mai 2017.Un autre invité est Philip Gillespie, vétéran de l'armée britannique âgé de 30 ans qui a perdu sa jambe droite dans une explosion lors d'une mission en Afghanistan.Saeed Atcha, 21 ans, dont l'association aide à la formation des jeunes, a déclaré au quotidien The Guardian que certaines des personnes défavorisées qu'il avait aidées étaient médusées.Elles se demandent comment il se fait qu'"ils (la famille royale, ndlr) ont tant d'argent et qu'on doive apporter notre propre pique-nique", a-t-il dit. "Je suis du même avis. C'est incompréhensible".Outre le public, 200 membres d'organisations caritatives soutenues par les mariés, 610 personnes issues de la communauté locale de Windsor, une centaine d'élèves d'écoles avoisinantes et 530 employés de la Maison royale ont également été invités dans le parc du château.Le palais royal a annoncé que 600 personnes avaient été invitées à la cérémonie de mariage elle-même, qui se déroulera à la chapelle Saint-George, ainsi qu'au déjeuner de réception donné par la reine Elizabeth II au château.Une réception plus restreinte sera donnée le soir par le Prince Charles dans le manoir de Frogmore House, situé environ à un kilomètre de là. Deux cents personnes y ont été conviées.(©AFP / 03 mai 2018 14h00)