L''émetteur est uniquement responsable du contenu de ce communiqué de presse.Semiconductor de WISeKey atteint 1 milliard de puces sécurisées (Secure Chips) et introduit VaultIC407, un nouveau microprocesseur sécurisé pour l'IoT, la Blockchain et l'IAWISeKey IoT dispose d'une base d'installation de plus de 1 milliard de puces sécurisées depuis 2010 dans pratiquement tous les secteurs de l'IoT (voitures autonomes, villes intelligentes, drones, lutte contre la contrefaçon, éclairage intelligent, serveurs, téléphones mobiles, etc.) ZUG, Suisse - le 15 février 2018 - WISeKey International Holding Ltd (« WISeKey », SIX : WIHN), société leader mondiale de la cybersécurité et de l'Internet des Objets (IoT), a lancé aujourd'hui le Secure Element VaultIC407 (VaultIC407) de la gamme de produits VaultIC. VaultIC407 dispose d'un ensemble exceptionnellement riche de protocoles de sécurité et de fonctions de sécurité adaptés aux applications IoT.VaultIC est un coffre-fort (Vault) dans un circuit intégré sécurisé. Associé au microcontrôleur d'application dans le périphérique IoT Edge, le VaultIC407 offre un niveau de sécurité supérieur. Les WISeKey Secure Elements sont destinés au stockage sécurisé et à l'utilisation des éléments d'actif sensibles. Le micrologiciel fonctionnant sur les puces WISeKey est élaboré avec des fonctionnalités uniques afin de sécuriser le stockage, les calculs cryptographiques et les signatures numériques. Il est spécialement conçu pour exécuter des calculs sensibles sans divulguer d'informations telles que la consommation énergétique ou les émissions électromagnétiques au monde extérieur. Les données sont stockées en profondeur dans la mémoire protégée des puces, qui sont conçues avec des capacités uniques pour empêcher que d'autres logiciels les utilisent et sont équipées de divers capteurs matériels et mécanismes de protection les rendant résistantes aux attaques matérielles. Si ces WISeKey Secure Elements étaient utilisés pour le stockage de données sensibles pour les microcontrôleurs d'application affectés par les récentes attaques « Meltdown » et « Spectre », ils n'auraient jamais obtenu de résultats positifs.Depuis plus de vingt ans, WISeKey fournit une gamme de microprocesseurs inviolables certifiés Common Criteria qui peuvent être implémentés sur les appareils IoT pour assurer le stockage et l'utilisation sécurisés des ressources sensibles, et pour identifier, authentifier et protéger de manière unique les périphériques sur le terrain. Ces actifs peuvent être gérés via une infrastructure à clés publiques certifiée Webtrust dans les locaux ou en tant que service exploité.WISeKey Semiconductors s'est employée à développer le dernier microprocesseur sécurisé VaultIC407 permettant le déploiement de la nouvelle puce sécurisée dans tous les domaines d'activité. WISeKey IoT dispose d'une base d'installation de plus de 1 milliard de puces VaultIC dans pratiquement tous les secteurs IoT (cartes à puce, villes intelligentes, drones, lutte contre la contrefaçon, éclairage intelligent, serveurs, téléphones mobiles, etc.). WISeKey est idéalement positionnée pour être à la pointe de l'IoT, car les semi-conducteurs VaultIC produisent une quantité considérables de données volumineuses qui, lorsqu'elles sont analysées avec l'intelligence artificielle (IA), peuvent aider les applications industrielles à prévoir la défaillance de leur équipement avant qu'elle ne se produise. Imaginez une voiture intelligente avec un système traitant des données authentifiées pour chacun des composants du véhicule, capable de détecter si et quand différentes pièces nécessiteront un entretien et de signer numériquement tous les journaux requis pour prouver que l'entretien a été effectué. Cette plateforme peut être utilisée dans plusieurs applications industrielles, permettant une productivité optimisée dans divers secteurs grâce à une maintenance prédictive des équipements et des machines, créant ainsi des maisons vraiment intelligentes avec des appareils connectés et assurant une communication essentielle entre les appareils, y compris les véhicules autonomes et les maisons intelligentes. Les possibilités qu'offre l'IoT sont infinies. La technologie de WISeKey crée une plateforme qui aide les périphériques connectés à devenir des périphériques intelligents capables d'apprendre des attaques, de se défendre et de transférer cette intelligence à d'autres périphériques du réseau.VaultIC407 a été conçu pour être intégré dans des projets IoT à grande échelle, y compris des composants consacrés à la sécurité (infrastructure à clés publiques et gestion des entités) que WISeKey peut fournir. WISeKeyIOT est le nom de cette solution de sécurité de bout en bout.Les services et produits compatibles avec l'IoT généreront une grande quantité de données qui, lorsqu'elles sont bien analysées, sont très utiles pour les organisations gouvernementales, les fabricants de produits, les entreprises et les utilisateurs finaux. Ce modèle de revenus repose sur la confiance des données et sur le contrôle des périphériques IoT Edge.Les utilisateurs peuvent tirer parti de cette solution unique sur le marché en étant capables à distance : d'identifier et de contrôler de manière unique un périphérique IoT Edge (activation / désactivation / révocation), fournir en toute sécurité (mise à jour sécurisée point à point) des informations de périphériques IOT Edge et de sécuriser des messages en mouvement entre les périphériques Edge et les applications commerciales. « Nous sommes très fiers de ce nouveau Microprocesseur IoT VaultIC407. Les accords récents conclus avec WISeKey dans ce secteur IoT comprennent des partenariats avec des leaders du marché tels que SAP, CISCO, Microsoft, IBM, Mastercard, SigFox et autres pour sécuriser des appareils IoT et la quantité croissante de données sensibles échangées entre ces appareils. Les puces IoT produites par WISeKey permettent aux entreprises d'offrir aux utilisateurs des applications conçues pour offrir un contrôle accru sur l'utilisation des ressources, améliorer l'efficacité, optimiser le traitement des informations, sécuriser les véhicules autonomes et connectés, sécuriser les dispositifs médicaux portables et améliorer la sécurité publique. Aux États-Unis, les puces WISeKey sécurisent et authentifient plus de 50 millions de routeurs à l'aide d'identifiants Secure Certificate et clés de chiffrement (SSH) uniques. Cette technologie est également utilisée dans les appareils de télévision en circuit fermé (CCTV) ou DVR et les équipements d'antenne satellite », commente Carlos Moreira, PDG et fondateur de WISeKey.« VaultIC407 matérialise l'ADN même de notre société dans l'intégration verticale continue des systèmes PKI gérés de WISeKey et de Root of Trust avec les WISeKey Semiconductors . Les certificats numériques constituent l'identité unique des périphériques IoT Edge et les points d'ancrage fiables pour un canal sécurisé de bout en bout, similaire au Réseau privé virtuel (Virtual Private Network) entre le périphérique Edge et l'application commerciale», a déclaré Bernard VIAN, Directeur général de WISeKey Semiconductors.À propos WISeKey :WISeKey (SIX Swiss Exchange : WIHN) est une société mondiale de cybersécurité de premier plan qui déploie actuellement via une Plateforme virtuelle (Virtual Platform) des écosystèmes d'identité numérique à grande échelle. La Root of Trust (« RoT ») basée en Suisse et les Microchips IoT cryptographiques de WISeKey fournissent une authentification et une identification sécurisées, dans des environnements physiques et virtuels, pour l'Internet des Objets, la Blockchain et l'Intelligence artificielle. 