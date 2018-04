WISeKey International Holding SA / WISeKey conclut un protocole d'accord avec Saudi Advanced Technologies Ltd (membre de E.A. Juffali & Brothers) afin d'étendre les offres de cybersécurité et d'IoT au Moyen-Orient . Est traité et transmis par Nasdaq Corporate Solutions. L''émetteur est uniquement responsable du contenu de ce communiqué de presse.WISeKey conclut un protocole d'accord avec Saudi Advanced Technologies Ltd (membre de E.A. Juffali & Brothers) afin d'étendre les offres de cybersécurité et d'IoT au Moyen-OrientZOUG et GENÈVE, Suisse, et Arabie Saoudite - WISeKey International Holding (« WISeKey », SIX : WIHN), société leader dans la cybersécurité et l'IoT, et Saudi Advanced Technologies Ltd (SAT), membre de EA Juffali & Brothers, l'une des plus grandes entreprises de l'Arabie Saoudite, ont annoncé la signature d'un protocole d'accord (« Memorandum of Understanding » - (MoU)) pour la commercialisation et la distribution des produits et services de WISeKey dans le Royaume d'Arabie Saoudite. Conformément au protocole d'accord, WISeKey et SAT uniront leurs forces pour mettre en oeuvre une stratégie de développement du marché de la cybersécurité et de l'IoT (Internet des objets) en Arabie Saoudite, dans le but d'étendre la présence de WISeKey au Moyen-Orient.La stratégie d'expansion mondiale de WISeKey s'est concentrée sur le développement de coentreprises avec des partenaires stratégiques au niveau national. Grâce à son partenariat stratégique avec SAT, WISeKey va déployer ses services de cybersécurité et son infrastructure d'Internet des Objets (IoT) dans le Royaume d'Arabie Saoudite et dans d'autres économies à forte croissance du Moyen-Orient. Le marché des technologies dans le Royaume d'Arabie saoudite et dans la région du Moyen-Orient offre à WISeKey d'importantes opportunités d'étendre sa présence et ses offres aux organisations locales. Le marché de l'IoT et de la communication M2M du Royaume est en pleine croissance et devrait atteindre 16,01 milliards de dollars en 2019 (au lieu de 4,88 milliards de dollars en 2014). En outre, le Royaume d'Arabie Saoudite englobe actuellement 65 % du marché de la cybersécurité et de l'Internet des objets dans la région du Golfe.La stratégie de WISeKey d'entrer dans de nouvelles régions via des relations durables avec un partenaire stratégique, fournit un flux de clients de haut niveau qui sont en forte demande de solutions de cybersécurité, telles que l'identité numérique et la confidentialité, la communication mobile sécurisée, le cloud computing sécurisé, l'IoT, les semi-conducteurs sécurisés, la BlockChain et d'autres technologies innovantes proposées par WISeKey.Le protocole d'accord avec SAT étendra les activités actuelles de WISeKey dans le Royaume d'Arabie Saoudite, ayant pour objectif l'expansion dans d'autres pays du Moyen-Orient. L'alliance de WISeKey avec SAT, son nouveau partenaire, vise à utiliser et explorer des synergies supplémentaires avec des entreprises leaders dans la région dont les valeurs et le portefeuille de produits s'harmonisent bien avec sa mission de fournir une technologie de pointe et des services en matière de cybersécurité, en utilisant des centres de données situés dans la région.Le protocole d'accord (MoU) de WISeKey avec SAT conduira au développement d'une Root of Trust (RoT) (racine de confiance) et d'une infrastructure à clés publiques (PKI) pour WISeKey dans le Royaume d'Arabie Saoudite, y compris une autorité de certification (« Certification Authority ») mondialement reconnue dans un cadre de stratégie de sécurité. La PKI fournit la sécurité nécessaire (signatures encodées et numériques) pour les transactions électroniques.Carlos Moreira, Fondateur et PDG de WISeKey, commente : « Les perspectives économiques pour l'Arabie Saoudite sont très positives, et ce protocole d'accord permettra à WISeKey de répondre aux demandes croissantes de ce marché moderne. Grâce à notre partenariat avec SAT, nous serons dans une position avantageuse pour mettre en oeuvre de nouvelles technologies de pointe et des services de cybersécurité dans la région et contribuer à accélérer la croissance de ce marché ».Tawfiq Al-Zoubi, de Saudi Advanced Technologies (SAT) a déclaré : « Ce protocole d'accord fournit à WISeKey et SAT une plateforme pour unir leurs forces, intégrer leurs technologies respectives pour offrir une large gamme de services de cybersécurité aux entreprises locales, gagner des parts de marché significatives, conserver le rythme de croissance rapide du marché en Arabie Saoudite, et augmenter considérablement le potentiel des opportunités d'affaires dans toute la région ».À propos de Saudi Advanced Technologies Ltd (membre du Juffali Group)SAT est une société de technologie de pointe du Juffali Group. SAT fournit des solutions de cybersécurité et de groupes de centres de données de classe mondiale, combinant des technologies à valeur ajoutée avec une intelligence prédictive du marché pour stimuler la croissance des entreprises dans un paysage en évolution. SAT forge des relations solides et à long terme avec les principaux fournisseurs de technologie du monde et renforce leurs clients revendeurs en leur donnant une position forte sur un marché compétitif, conduisant ainsi leurs partenaires vers un avenir prospère et rentable. Pour de plus amples informations, consulter www.satcorp.com.sa.SAT partage un riche héritage dans le Royaume avec E. A Juffali & Brothers. Le groupe Juffali était responsable du développement de la première production d'énergie (électricité) et des télécommunications en Arabie Saoudite. Plus tard, le groupe Juffali a introduit de nombreux autres domaines en Arabie Saoudite tels que les services d'électricité, la construction, l'assurance, la climatisation, la fabrication et la distribution de réfrigérateurs, mais aussi la fabrication et la distribution de véhicules.À propos de WISeKeyWISeKey (SIX Swiss Exchange : WIHN) est une société mondiale de cybersécurité de premier plan qui déploie actuellement des écosystèmes d'identité numérique à grande échelle moyennant un processus breveté. La Root of Trust (« RoT ») cryptographique basée en Suisse de WISeKey offre une authentification et une identification sécurisées, dans des environnements physiques et virtuels, pour l'Internet des Objets, la Blockchain et l'Intelligence artificielle. La RoT WISeKey sert d'ancrage de confiance commun pour garantir l'intégrité des transactions en ligne entre les objets, et entre les objets et les personnes. Pour de plus amples informations, consulter www.wisekey.com.Pour recevoir les dernières nouvelles de WISeKey, veuillez visiter le coin des investisseurs WISeKey.Contacts Presse et Investisseurs :WISeKey International Holding Ltd Contact Société : Carlos Moreira Président-directeur général Tél. : +41 22 594 3000 info@wisekey.com WISeKey - Relations investisseurs (États-Unis) Contact : Lena Cati The Equity Group Inc. Tél. : +1 212 836-9611 lcati@equityny.com Saudi Advanced Technologies Ltd.Contact de la Société : Tawfiq AL-ZoubiTél. : +966 12,667 2222contactus@satcorp.com.saAvertissement : Cette communication contient de manière expresse ou implicite certaines déclarations prospectives concernant WISeKey International Holding Ltd et ses activités. De telles déclarations impliquent certains risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient rendre les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations réels de WISeKey International Holding Ltd sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicites contenus dans lesdites déclarations prospectives. WISeKey International Holding Ltd fournit cette communication à cette date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent document à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres et ne constitue pas un prospectus d'offre au sens de l'article 652a ou de l'article 1156 du Code des obligations suisse ou un prospectus de cotation au sens des règles d'admission à la cote de la SIX Swiss Exchange. Les investisseurs doivent s'appuyer sur leur propre évaluation de WISeKey et de ses titres, y compris les mérites et les risques impliqués. Rien dans les présentes n'est ou ne doit être considéré comme une promesse ou une observation quant aux futures performances de WISeKey.