WISeKey déclare de solides résultats financiers préliminaires pour le quatrième trimestre et l'exercice 2017, et annonce ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2018Faits saillants du 4e trimestre 2017Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2017 a augmenté de 49 % pour atteindre 11,4 millions de dollars, au lieu de 7,7 millions de dollars au quatrième trimestre 2016. La croissance a été dynamisée par la hausse des revenus du groupe « IoT and Semiconductor » pour les secteurs voitures intelligentes, pharmaceutique et technologies financières, ainsi que des puces IoT, WISeKey atteignant le jalon de production de 1 milliard de puces. Lancement de WISeCoin, une plateforme de cryptomonnaie permettant aux pays de lancer leurs propres cryptomonnaies en combinant les identités nationales avec Crypto Wallet. Faits saillants de l'exercice 2017Les revenus préliminaires non audités de l'exercice 2017 de 43,5 millions de dollars, en hausse de 299 % par rapport à l'exercice 2016, reflètent l'intégration réussie des actifs IoT et Cybersécurité dans la Société. WISeKey a adopté l'US GAAP Topic 606 « Revenus des contrats avec les clients » au 1er janvier 2017 dans le but d'améliorer la transparence financière avant son programme ADR II 2018 sur le NASDAQ. La croissance a été stimulée par les revenus plus élevés des secteurs Cybersécurité, IoT et Semi-conducteurs pour de nouveaux secteurs nécessitant une forte sécurité sur leurs semi-conducteurs tels que les secteurs voitures intelligentes, produits de luxe, pharmaceutiques et fintech (technologie financière). Accroissement de ses efforts de R.-D. avec 10 millions de dollars investis au cours de l'année pour développer de nouveaux produits et créer des débouchés dans les domaines de la cybersécurité, de l'IoT, des microprocesseurs, de la Blockchain et de l'IA. Regroupement de plus de 39 familles de brevets (plus de 200 brevets au total) dans son portefeuille de brevets, dont certains sur des secteurs critiques tels que les conceptions Microchip et les algorithmes de Cybersécurité. A atteint une liquidité et une situation financière solides ; l'amélioration du rendement d'exploitation s'est traduite par une trésorerie de 12,2 millions de dollars au 31 décembre 2017, en hausse de 7,0 millions de dollars par rapport au 31 décembre 2016. Les résultats audités de l'exercice 2017 seront annoncés dans la semaine du 16 avril 2018. Une forte croissance devrait se poursuivre en 2018Prévoit des revenus d'environ 14 millions de dollars pour le premier trimestre de 2018. Les prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2018 sont d'environ 60 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 38 % par rapport à l'exercice 2017. * Tous les chiffres du quatrième trimestre de 2017 et de l'exercice 2017 du présent communiqué ne sont pas vérifiés et sont estimés en raison du caractère préliminaire de l'annonce. ZOUG, Suisse - le 23 février 2018 - WISeKey International Holding Ltd (« WISeKey » ou la « Société ») (SIX : WIHN), une société suisse de cybersécurité et IoT, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers non audités pour le quatrième trimestre 2017.2017 a été une année de construction importante pour WISeKey. Au cours de l'année, nous avons non seulement augmenté nos revenus de manière significative et amélioré notre situation financière, mais nous avons également élargi nos offres de produits, augmenté notre présence géographique, élargi notre clientèle et préparé la voie à une croissance continue en 2018 et au-delà.L'année 2018 a démarré sur une note très forte en raison du nouveau modèle commercial de rasoir et lame cybersécurité qui accélère la commercialisation de nos produits semi-conducteurs avec sécurité intégrée. Le modèle commercial de rasoirs et lames de WISeKey utilise une stratégie qui consiste à vendre des micropuces hautement sécurisées et inviolables (ou produits « rasoirs ») à des prix très compétitifs afin de permettre l'inclusion et la promotion des produits et services de cybersécurité à marge plus élevée, regroupant ainsi une combinaison très intéressante de composants de sécurité de base. Ainsi, pour l'exercice 2018, nous prévoyons que les revenus continuent d'augmenter et atteignent environ 60 millions de dollars (selon la nouvelle approche comptable), ce qui représente une augmentation d'environ 38 % par rapport à l'exercice 2017.Bien positionnée pour l'avenirLa capacité de WISeKey à authentifier, protéger et gérer à distance des millions d'appareils et équipements automatisés en réseau, utilisant ses semi-conducteurs et la cybersécurité, devient omniprésente ; tout, de l'usine à la salle d'opération de l'hôpital, des résidences en passant par l'automobile aux robots d'assemblage, réfrigérateurs, montres, wearables et bouteilles de vin, se connecte et communique via Internet.Le paysage de la sécurité de l'IoT ne cesse d'évoluer, même si l'adoption de l'IoT est susceptible de prendre de l'ampleur. Les premiers éléments dynamiques dans ce domaine, tels que WISeKey, peuvent gagner gros, puisque la Root of Trust (« RoT ») est requise pour une communication sécurisée sur l'IoT. WISeKey est bien placée pour générer des synergies opérationnelles à partir des opportunités de ventes croisées dans l'espace grâce à ses offres élargies en intégrant des puces, SAP HANA et d'autres technologies clés. L'OISTE Root de WISeKey est unique parmi les Roots de confiance publique avec ses affiliations au Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) et le « Non-commercial Users Stakeholders Group » (NCSG), assurant la neutralité géopolitique et la souveraineté des données.C'est un différenciateur clé pour l'entreprise vis-à-vis de ses concurrents. Ceci est particulièrement important car WISeKey RoT sert d'ancrage de confiance commun, reconnu par les systèmes d'exploitation (OS) et les applications IoT pour garantir l'authenticité, la confidentialité et l'intégrité des transactions en ligne. Nous pensons que ces caractéristiques pourraient être vitales pour créer des occasions d'affaires importantes avec divers gouvernements, organismes internationaux et entreprises industrielles qui se méfient de la surveillance des gouvernements étrangers et de la centralisation des données sur des serveurs hors de leur juridiction.En outre, les sociétés multinationales qui doivent se conformer aux normes internationales sur le déploiement de leur infrastructure IoT sont des candidats idéaux pour le WISeKey Trust Model (modèle de confiance WISeKey). Devant la menace de données de plus en plus sophistiquées et de vols d'identité en ligne, les solutions robustes de WISeKey devraient assurer la protection des données pour ses clients, y compris les particuliers, les entreprises et leurs objets IoT ainsi que les organismes gouvernementaux.La Root of Trust (Racine de confiance) cryptographique suisse unique pour le marché de l'Internet des objetsLa RoT est la base d'une solution de sécurité globale de bout en bout. La RoT sert d'ancrage de confiance commun, reconnu par le système d'exploitation (OS) et les applications, pour garantir l'authenticité, la confidentialité et l'intégrité des transactions en ligne. Avec les certificats signés par cette RoT cryptographique, intégrés dans l'appareil, les fabricants de produits IoT peuvent utiliser les technologies PKI (« Public Key Infrastructure ») pour sécuriser l'interaction entre les objets, et entre les objets et les personnes.Lancement d'un Internet des objets sécuriséLa solution, appelée WISeKeyIoT, est un framework évolutif offrant des certificats PKI (« Public Key Infrastructure ») numériques pour les appareils connectés, protégés par des puces de silicium certifiées inviolables, ainsi qu'un système de gestion des certificats externalisé ou local, avec fonctions de contrôle du cycle de vie des appareils et des entités d'application de la sécurité. Les certificats PKI numériques peuvent être signés par la racine de confiance publique, détenue par OISTE (https://oiste.org/) et exploitée par WISeKey.L'IoT est un nouveau secteur d'activité très prometteur pour WISeKey, avec une estimation de 50 milliards d'appareils qui devraient être connectés d'ici 2020, alors que la population mondiale devrait atteindre 6,8 milliards d'habitants ; ainsi, il y aura plus de 7 appareils par personne connectés à Internet d'ici 2020 (Cisco, Dakota du Nord). En conséquence, une quantité considérable et croissante de données sera échangée entre les périphériques connectés et les serveurs back-end, permettant aux entreprises de fournir aux utilisateurs de nouveaux types d'applications passionnantes, qui seront conçues pour offrir un contrôle accru sur l'utilisation des ressources : améliorer l'efficacité dans les réseaux électriques, optimiser le traitement des informations dans les environnements industriels, fournir des services de santé de meilleure et de grande qualité et une expérience personnalisée pour le shopping ou les loisirs, entre autres.Ceci n'est cependant possible que si les données peuvent être fiables. L'analyse de rentabilisation de l'IoT s'effondrera si, au fil du temps, les pirates informatiques accèdent aux périphériques, modifient leur fonctionnement, interceptent et modifient les données ou mettent hors fonction des systèmes en exécutant des Attaques par déni de service via les périphériques d'un réseau.Il est donc crucial d'implémenter des fonctionnalités de sécurité dans le système à partir de zéro. Non seulement dans le système back-end, en utilisant les technologies PKI proposées par le framework WISeKeyIoT, mais aussi dans les objets connectés vulnérables par ailleurs sur le terrain, sécurisés grâce à la technologie de puce inviolable, l'ensemble faisant partie du framework WISeKey.L'adoption par les clients des services « IoT Cybersecurity » a continué de s'accélérer en 2017, atteignant plus de 3 500 clients à travers toutes les régions à la fin de l'année 2017 (chiffre qui a plus que doublé sur un an), principalement grâce à notre plateforme verticale intégrée de confiance, qui combine une gamme de puces avec des applications logicielles répondant aux besoins de sécurité et d'affaires de nos clients. Nos offres d'applications logicielles incluent des technologies exclusives développées par la Société telles que la RoT et la Public Key Infrastructure (« PKI »), qui sont proposées en tant que produits autonomes, ainsi que dans le cadre de notre plateforme intégrée « Vertical Trusted Platform » qui permet aux clients de WISeKey de gérer leur identité numérique, leurs informations et leur communications grâce à un processus transparent. Nous permettons à nos clients de s'adapter facilement à un paysage de services en constante évolution conçu spécifiquement pour leurs besoins, sans compromettre leur sécurité numérique. La croissance rapide et la prolifération des appareils basés sur Internet, ainsi que la dépendance des gens à leur égard pour les besoins personnels et professionnels, ont précipité la connectivité des appareils numériques. Cependant, une telle connectivité crée de nombreuses opportunités pour modifier ou manipuler les empreintes digitales. Nous pensons que nos produits intégrés constituent la solution la plus complète pour combler ces lacunes en matière de cybersécurité et de protection des données. Le noyau de la « Vertical Trusted Platform » de WISeKey repose sur notre activité SaaS Cybersecurity, également appelée services PKI gérés, et sur nos puces à semi-conducteurs. La plateforme WISeKey ISTANA PKI a permis à WISeKey d'entrer dans l'industrie de la voiture connectée (« Connected Car ») en 2017 en offrant aux fabricants un moyen sécurisé de valider l'authenticité des différents composants du véhicule. La sécurité basée sur des certificats protège également la communication à bord entre les composants du véhicule et permet des mises à jour sécurisées du logiciel en direct. En outre, des certificats d'authentification peuvent être utilisés par les employés, les concessionnaires et les fournisseurs pour accéder aux composants du véhicule afin de diagnostiquer les problèmes mécaniques / techniques et mettre à jour le logiciel, depuis n'importe quel endroit. Enfin, la plateforme ISTANA PKI permet aux utilisateurs d'interagir en toute sécurité avec les fonctions intelligentes d'un véhicule à l'aide de smartphones et d'autres appareils. Actuellement, WISeKey travaille avec plusieurs constructeurs de voitures intelligentes et sa plateforme ISTANA PKI est déjà active dans plusieurs projets de grande envergure. Un exemple récent est un contrat stratégique signé avec un important constructeur automobile européen, cimentant son rôle dans le secteur des voitures connectées. Le total des revenus identifiables ISTANA de 5 ans de WISeKey provenant de l'industrie automobile devrait dépasser 30 millions de dollars, dont environ 7 millions devraient être réalisés en 2018. WISeKey a connu une croissance substantielle de ses revenus grâce à la combinaison des technologies IoT et Cybersécurité sur nouveaux marchés tels que l'automobile intelligente avec notre technologie automobile Secure Connected. La sécurité WISeKey pour les solutions de voitures connectées permet aux fabricants d'authentifier les composants automobiles légitimes et de permettre aux propriétaires d'interagir en toute sécurité avec les fonctions intelligentes de la voiture.La technologie WISeKey est désormais utilisée par les principaux acteurs intégrant notre IoT et notre Cybersecurity sur leurs plateformes, Microsoft et IBM déployant déjà des projets à grande échelle avec notre société.À propos WISeKey :WISeKey (SIX Swiss Exchange : WIHN) est une société mondiale de cybersécurité de premier plan qui déploie actuellement des écosystèmes d'identité numérique à grande échelle avec un processus breveté. La Root of Trust (« RoT ») cryptographique basée en Suisse de WISeKey offre une authentification et une identification sécurisées, dans des environnements physiques et virtuels, pour l'Internet des Objets, la Blockchain et l'Intelligence artificielle. La RoT WISeKey sert d'ancrage de confiance commun pour garantir l'intégrité des transactions en ligne entre les objets, et entre les objets et les personnes. Pour de plus amples informations, consulter www.wisekey.com. De telles déclarations impliquent certains risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient rendre les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations réels de WISeKey International Holding Ltd sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicites par lesdites déclarations prospectives. WISeKey International Holding Ltd fournit cette communication à cette date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent document à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres et ne constitue pas un prospectus d'offre au sens de l'article 652a ou de l'article 1156 du Code des obligations suisse ou un prospectus de cotations au sens des règles d'admission à la cote de la SIX Swiss Exchange. Les investisseurs doivent s'appuyer sur leur propre évaluation de WISeKey et de ses titres, y compris les mérites et les risques impliqués. Rien dans les présentes n'est ou ne doit être considéré comme une promesse ou une observation quant aux futures performances de WISeKey. 