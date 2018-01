Wall Street à des records, le Nasdaq au-dessus des 7.500 points

La Bourse de New York a terminé à de nouveaux records vendredi, les entreprises américaines, au coeur de la saison des résultats, affichant des bénéfices record et faisant clôturer le Nasdaq pour la première fois au-dessus de 7.500 points.Selon des chiffres provisoires à la clôture, le Dow Jones s'est apprécié de 0,83%, ou 219,10 points, à 26.611,89 points, le Nasdaq a pris 1,28% ou 94,61 points, à 7.505,77 points, et l'indice élargi S&P 500 a avancé de 1,17%, ou 33,23 points, à 2.872,48 points.NasdaqNyse(©AFP / 26 janvier 2018 22h08)