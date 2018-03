Wall Street, à nouveau très fébrile, chute à la clôture

Wall Street a terminé en forte baisse mardi, affectée par la lourde chute de plusieurs valeurs du secteur technologique dans un marché encore fébrile face aux menaces de guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a lâché 1,43% ou 344,89 points, à 23.857,71 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a perdu 2,93%, ou 211,74 points, à 7.008,81 points.L'indice élargi S&P 500 a abandonné 1,73%, ou 45,93 points, à 2.612,62 points."Plusieurs entreprises technologiques ont mené la chute des indices", a indiqué Art Hogan de Wunderlich Securities.Alphabet (maison mère de Google) a subi la relance par la justice américaine d'un dossier qui oppose Google au spécialiste des logiciels Oracle dans une affaire de droits d'auteurs, et a perdu 4,47%.Le réseau social Twitter a été fortement affecté par une note de la société activiste Citron Research appelant à parier sur la baisse du cours dans le sillage de l'affaire Facebook, et a plongé de 12,03%.Facebook a justement poursuivi sa chute vertigineuse mardi (-4,92%) alors que la société Cambridge Analytica, au coeur du scandale sur l'utilisation indue de données sur le réseau social, aurait joué un "rôle crucial" dans le vote en faveur du Brexit, selon le lanceur d'alerte Christopher Wylie.La société dirigée par Mark Zuckerberg a perdu quasiment 18% depuis l'éclatement de l'affaire il y a un peu plus d'une semaine.Le mouvement de ventes sur les valeurs technologiques a emporté au passage Apple (-2,56%) et Amazon (-3,78%).Tesla a également chuté (-8,22%) après que le régulateur des transports américain (NTSB) a lancé une enquête sur un accident mortel survenu vendredi dernier en Californie et impliquant un véhicule autonome de la marque."Quand le marché part dans une telle direction, personne ne va tenter d'attraper le couteau qui tombe", a ajouté M. Hogan.Les marchés étaient par ailleurs toujours fébriles face aux risques de guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine après la décision de Donald Trump d'imposer des sanctions financières qui pourraient culminer à 60 milliards de dollars sur les importations chinoises."Les enjeux commerciaux occupent encore une large part des inquiétudes des marchés", a observé Shawn Cruz de TD Ameritrade, bien qu'un dialogue soit en cours entre Pékin et Washington concernant le large déficit commercial américain.Par ailleurs, les taux d'intérêt sur la dette américaine reculaient fortement: le taux de rendement des bons du Trésor à 10 ans baissait à 2,780% contre 2,852% lundi soir et celui à 30 ans évoluait à 3,030% contre 3,086% la veille."Ces baisses suggèrent que les investisseurs sont à la recherche d'actifs moins risqués", a noté M. Cruz.Sensibles au taux d'intérêt, les valeurs financières ont nettement reculé, l'indice les regroupant au sein du S&P 500 ayant reculé de 1,98%.Parmi les autres valeurs du jour, General Electric a fait partie des rares valeurs en vue mardi (+4,27% à 13,44 dollars) au lendemain d'une chute sous les 13 dollars la veille à la clôture, pour la première fois depuis 2009.Red Hat, le distributeur du système d'exploitation Linux, a également progressé (+0,87% à 154,42 dollars) après avoir publié des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu.La société de stockage de données en ligne Dropbox a reculé (-1,81% à 29,90 dollars) pour sa troisième journée de cotation. Dropbox a connu deux premières séances de forte progression à la Bourse de New York, sa première journée s'étant même soldée par une hausse de 30%.(©AFP / 27 mars 2018 22h51)