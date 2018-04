Wall Street, affectée par les banques, finit en baisse

Wall Street a terminé en baisse vendredi, affectée par un recul marqué du cours des valeurs financières après la publication avant la séance des résultats trimestriels des banques JPMorgan Chase, Citigroup et Wells Fargo.Selon des résultats définitifs à la clôture, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a perdu 0,50%, ou 122,91 points, à 24.360,14 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a abandonné 0,47%, ou 33,60 points, à 7.106,65 points.L'indice élargi S&P 500 a lâché 0,29%, ou 7,69 points à 2.656,30 points.Malgré ces reculs, le Dow Jones a progressé sur la semaine de 1,79%, le Nasdaq de 2,77% et le S&P 500 de 1,99%.Vendredi, les cours de JPMorgan Chase (-2,71%), Citigroup (-1,55%) et Wells Fargo (-3,43%) ont fortement reculé malgré un bénéfice record de 8,7 milliards de dollars pour JPMorgan Chase, une hausse du bénéfice net de Citigroup de 12,96% à 4,62 milliards de dollars et un bénéfice net supérieur aux attentes pour Wells Fargo. Cette dernière a toutefois été affectée par le risque d'une amende d'un milliard de dollars pour la banque en raison de scandales récents."Il semble que les attentes étaient trop fortes" concernant les résultats, a noté Art Hogan de Wunderlich Securities.Pour continuer à monter, les bénéfices des banques "auraient dû être extraordinaires, ce qui n'a pas été le cas", a aussi commenté Tom Cahill de Ventura Wealth Management.En conséquence, "lorsque le secteur financier a commencé à chuter, il a emporté l'ensemble du marché avec lui", a ajouté M. Hogan.Le sous-indice des valeurs financières au sein du S&P 500 a affiché la plus forte baisse de l'indice élargi (-1,55%), emportant au passage d'autres banques telles que Goldman Sachs (-1,41%) ou Bank of America (-2,77%).Egalement dans l'esprit des acteurs du marché, la situation diplomatique alors que le président américain et ses alliés envisagent une réponse militaire en Syrie, alliée de Moscou, suite à une attaque chimique présumée du régime syrien."L'une des grandes questions est de savoir si les nouvelles géopolitiques et commerciales s'adouciront suffisamment pour permettre au marché de se concentrer pleinement sur la saison des résultats qui s'annonce solide", a estimé Karl Haeling de LBBW rappelant la croissance moyenne attendue de 18,5% des bénéfices.Le marché obligataire progressait: le taux d'emprunt à 10 ans des Etats-Unis reculait à 2,822% contre 2,836% jeudi soir, et celui à 30 ans à 3,029% contre 3,043% la veille.Parmi les autres valeurs du jour, General Motors a reculé (-0,26% à 38,73 dollars). Le constructeur automobile va supprimer plus d'un millier d'emplois dans une usine de production américaine pour s'adapter au tassement de la demande pour les berlines et citadines aux Etats-Unis, a indiqué vendredi le constructeur automobile.Tesla a gagné 2,13% à 300,34 dollars. Son PDG Elon Musk a indiqué sur le réseau social Twitter que le groupe serait rentable aux troisième et quatrième trimestres avec un flux de trésorerie positif.Le fabricant de semi-conducteurs Broadcom a progressé (+3,14% à 246,94 dollars) après avoir annoncé un programme de rachat d'actions pour un montant de 12 milliards de dollars.NyseNasdaq(©AFP / 13 avril 2018 22h43)