Wall Street montait légèrement à l'ouverture mercredi, les résultats d'Apple et un rapport encourageant sur l'emploi l'emportant sur la menace d'un regain de tensions commerciales et la prudence avant une décision de la Réserve fédérale: le Dow Jones prenait 0,07% et le Nasdaq 0,39%.La Bourse de New York avait déjà terminé dans le vert mardi, soutenue dans son rebond après plusieurs séances difficiles par l'espoir d'un apaisement des tensions entre Washington et Pékin et des comptes d'entreprises bien accueillis: le Dow Jones avait gagné 0,43% et le Nasdaq 0,55%.NYSE(©AFP / 01 août 2018 15h39)