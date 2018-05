La Bourse de New York a nettement rebondi mercredi, soutenue au lendemain d'une chute importante par les secteurs de l'énergie et de la finance alors que s'atténuent un peu les craintes sur la crise italienne.Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones Industrial Average, l'indice vedette de Wall Street, a gagné 1,26% à 24.668,88 points et le Nasdaq, à forte coloration technologique, est monté de 0,89% à 7.462,45 points.NYSE(©AFP / 30 mai 2018 22h13)