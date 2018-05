Wall Street amplifie ses pertes après l'annulation d'un sommet Trump-Kim Jung Un

New York - Wall Street, qui avait ouvert en petite baisse jeudi, amplifiait ses pertes quelques minutes plus tard après la décision de Donald Trump d'annuler son sommet prévu avec le leader nord-coréen Kim Jong Un.Vers 14H05 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average perdait 0,45% à 24.775,11 points, le Nasdaq lâchait 0,30% à 7.403,54 points et l'indice élargi S&P 500 abandonnait 0,42% à 2.721,89 points."J'estime qu'il n'est pas opportun, à ce stade, de maintenir cette rencontre prévue depuis longtemps", indique le président américain dans un courrier au leader nord-coréen rendu public par la Maison Blanche. Dans ce texte, il évoque en particulier "la puissance" de l'arsenal nucléaire américain.Les investisseurs avaient accueilli l'annonce du sommet comme un signe d'apaisement éloignant la perspective d'une escalade militaire pouvant ouvrir une période d'incertitudes.(©AFP / 24 mai 2018 14h16)